TMO, TSK'ye 388 ton fındık temin edecek

06 Ocak 2018

Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) fındık temin edecek.

Bu kapsamda, TMO tarafından Mili Savunma Bakanlığına iki parti halinde toplam 388 ton kavrulmuş iç fındık teslim edilecek.

İlk teslimat olan 263 ton kavrulmuş iç fındık 15 Ocak-15 Şubat tarihlerinde verilecek. İkinci parti olan 125 ton teslimat ise 1-30 Haziran tarihlerinde teslim edilecek.

Teslimatlar Niğde/Bor, Çatalca, Kayseri ve Gölcük Ana İkmal Merkez Komutanlığı ve Birlik noktalarına yapılacak.

Öte yandan, pirinç, bulgur, barbunya, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, biber salçası, domates salçası, kuru üzüm, nohut, kuru fasulye, bal, makarna, ekmeklik ve yemeklik un, toz şeker, tel şehriye ve arpa şehriye Tarım Kredi Kooperatiflerinden; zeytinyağı, zeytin, zeytin ezmesi gibi ürünler Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden; kuru incir, kuru kayısı, tahin helva, tahin pekmez, fındık ezmesi Tariş'ten; ayçiçek yağı Trakya Birlik ve çay Çaykur'dan alınacak.

Kaynak: AA