TMO’nun fındık satış kararı, serbest piyasa fiyatlarını tescilledi

TMO Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda stoklarında bulunan kabuklu fındıkların yaklaşık 27 bin tonluk kısmının, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere 2023 mahsulünün kilogramı 130 lira, 2022 mahsulünün kilogramı ise 124 lira olarak satışa çıkardı.

TMO’nun satış kararını değerlendiren Fındık Sanayicisi Mustafa Demirci, TMO’nun serbest piyasa fiyatlarını sağlamlaştırdığı ileri sürerek gelecek sezon için de bu fiyatların belirleyici olacağını söyledi.

İHA'da yer alan habere göre Fındık Sanayicisi Demirci yaptığı açıklamada, “TMO zamanında ve serbest piyasa koşullarına göre fındık satma kararı aldığını görüyoruz. Arık üreticinin elinde fındık kalmamıştı ve fiyatların da daha düşmeyeceğini deklare edilmiş oldu. TMO’nun açıkladığı satış fiyatı şuanda 4 dolar civarındadır. Serbest piyasada da fiyatlar bu seviyelerdeydi. Dolaysıyla TMO serbest piyasa fiyatlarını sağlamlaştırmış oldu. Ancak burada asıl görmemiz gereken TMO’nun 4 dolardan piyasaya arz ettiği bu fiyatta talep olacak mı? Talep olur bu fiyatlar karşılık bulursa önümüzdeki 2024 sezonunun fiyatları için de belirleyici olacaktır. Bunu bekleyip göreceğiz. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki, TMO’nun bugüne kadar elindeki fındığı tutması ve açıkladığı satış fiyatı üretici açısından yerinde olmuştur” dedi.