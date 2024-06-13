TMSF, üç şirketi satışa çıkardı

TMSF'nin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TMSF'nin kayyım olarak atandığı Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ ve Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklardan Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

“Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 46,7 milyon TL olarak belirlendi. İhale 24.07.2024 tarihinde, saat 14:30’da yapılacak.

Yine TMSF'nin kayyım olarak atandığı Ekipsan Kalıp ve Makine Sanayi Tic. Ltd. Şti.ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmeler bir araya getirilerek “Fon” Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Ekipsan Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” satılacak.

“Ekipsan Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 150,1 milyon TL olacak. İhale 24.07.2024 tarihinde, saat 11:00’da gerçekleştirilecek.