TOBB Başkanı: ABD'ye ihracat son 5 yılda yüzde 46 artışla 14,8 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen 'Hedef Pazar ABD Zirvesi'nde söz alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD-Türkiye ticaretine dair rakamsal verilere değindi ve iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için yapılması gerekenler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

100 milyar dolarlık ticaret hedefinin ulaşılabilir olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Bu hedefe ulaşmak için, teknoloji ve hizmet ihracatını artırmayı, sektör odaklı yeni lojistik merkezler kurmayı ve daha fazla Türk firmasını ABD pazarına kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

Küresel ticarette üretim odaklı büyüme

Chicago'daki TOBB merkezinde otomotiv, inşaat malzemeleri, tekstil, mobilya ve gıda sektörleri başta olmak üzere 17 alanda faaliyet gösteren 100 üyeye hizmet verdiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, ABD'nin teknoloji, sağlık, enerji, tarım ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde Türk iş dünyası için eşsiz fırsatlar sunduğunu vurguladı ve yeni Trump dönemine değindi.

"Yeni dönemde ABD yönetiminin, küresel ticarette üretim odaklı büyümeye daha fazla ağırlık vereceği bir dönem olacağı öngörülüyor. Bu bağlamda, dinamik üretim kapasitelerine sahip Türkiye için yeni işbirlikleri ve pazar fırsatları doğabilir. ABD yönetiminin altyapı yatırımlarına ve yerel üretimle uluslararası tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye yönelik politikaları, Türk şirketlerinin bu pazarda daha güçlü şekilde yer almasını sağlayabilir. Özellikle Türk sanayi ürünlerinin kalite ve rekabetçilik açısından ABD pazarındaki yerini daha da güçlendirebileceğimize inanıyoruz."

Teknoloji ve hizmet ihracatı artırılmalı

ABD'ye ihracatın son 5 yılda yüzde 46 artarak 14,8 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu ancak hükümetlerin belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini de ulaşılabilir bir vizyon olarak gördüğünü belirtti ve ekledi: "Bu hedefe ulaşmak için, teknoloji ve hizmet ihracatını artırmayı, sektör odaklı yeni lojistik merkezler kurmayı ve daha fazla Türk firmasını ABD pazarına kazandırmayı planlıyoruz. TTM Chicago'nun başarısını diğer ABD eyaletlerine ve Amerika kıtasının farklı bölgelerine taşımak için çalışmalarımız devam etmektedir. Örneğin, Chicago'dan sonra Los Angeles, New York gibi stratejik şehirlerde yeni merkezler kurarak Türk firmalarının ABD'nin her köşesine ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz."