TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Reeskont kredileri 70 milyar dolara çıkarılsın
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının en büyük sorununun finansmana erişim olduğunu belirterek, reeskont kredi hacminin 70 milyar dolara çıkarılması çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu, KOBİ kredileri ile ticari kredi kartlarının kredi büyüme sınırları dışına alınmasını istedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB 2026 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni’nde yaptığı konuşmada, iş dünyasının finansmana erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek hükümete yeni destek çağrılarında bulundu. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Küresel ticaret savaşlarının ve bölgesel çatışmaların arttığı bir dönemde Türkiye’nin güçlü liderlikle “istikrar adası” olarak öne çıktığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, buna rağmen reel sektörün özellikle finansman tarafında zorlandığını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, ihracata verilen desteklerin artırılmasını isteyerek, “İhracata ciddi destekler getirdiniz ve reeskont kredilerinde büyük artışlar sağladınız. Buna devam edelim, reeskont kredi hacmini 3 aylık ihracat miktarına, yani 70 milyar dolara çıkaralım” dedi. İş dünyasının en büyük sorununun finansmana erişim olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, kredi hacmindeki daralma ve yüksek faiz oranlarının özellikle KOBİ’ler üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Piyasada ödemeler aksıyor, ticaret yavaşlıyor, neticede büyüme ivme kaybediyor” ifadelerini kullandı. KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “KOBİ kredileri ile ticari kredi kartlarını aylık kredi büyüme sınırları dışına çıkartmalıyız. Böylelikle piyasada önemli bir rahatlama sağlayabiliriz” diye konuştu.
“Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi” çağrısı
Küresel ticaret sisteminde korumacılığın yükseldiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, ABD, Avrupa Birliği ve Çin’in kendi üreticilerini koruyan politikalar izlediğini söyledi. Türkiye’nin de yeni döneme uygun stratejik adımlar atması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, kapsamlı bir “Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi” uygulanmasını önerdi. Nihai ürün ithalatında daha sert tedbirler alınmasını isteyen Hisarcıklıoğlu, ara mamul ve hammaddede ise yerli üretimi teşvik edecek düzenlemelerin devreye alınması gerektiğini ifade etti. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarının hızlandırılması çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu, ihracat pazarlarında da daha proaktif politikalar gerektiğini söyledi.
Tekstil, hazır giyim ve mobilyaya ilave destek talebi
Konuşmasında sektör bazlı sorunlara da değinen Hisarcıklıoğlu, artan girdi maliyetleri nedeniyle birçok sektörde rekabet gücünün zayıfladığını belirtti. İhracat ve istihdam kayıplarına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya olmak üzere tüm sektörlere ilave destekler verelim” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalar ile sektör meclisleri aracılığıyla hazırlanan çözüm önerilerinin ilgili bakanlıklara iletildiğini belirterek, iş dünyasının üretim, yatırım ve ihracata devam etmeye hazır olduğunu ifade etti.
Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 1,6 trilyon doları aşan milli gelir ve 400 milyar dolarlık mal-hizmet ihracatıyla İslam dünyasının en büyük ekonomisi haline geldiğini söyledi. Türkiye’nin İtalya ile Çin arasındaki geniş coğrafyada en büyük sanayi ülkesi olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ihracatçı sayısının 160 bini aştığını belirtti. “Made in Türkiye” imzasının artık dünyada tanındığını ve tercih edildiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, turizmde ilk 4 ülke arasına girildiğini, Türk müteahhitlerinin ise 138 ülkede faaliyet gösterdiğini söyledi.
Erdoğan: Ekonomi yönetimi tedbir alıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 2026 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni’nde yaptığı konuşmada, ekonomide yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, piyasalardaki stresi azaltmak için ekonomi yönetiminin gerekli tüm adımları attığını söyledi. “Her şeyin günlük gülistanlık olmadığının farkındayız” diyen Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklanan geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlar hem de reel sektör üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Ekonomiyi sadece rakamlar üzerinden değerlendirmediklerini belirten Erdoğan, “Ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmüyoruz. Göstergelerin bize anlattığı ekonomi fotoğrafının sağlamasını çarşıyla, pazarla, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, üreticinin anlattıklarıyla yaptık” dedi. Erdoğan, ekonomi yönetiminin sahadan gelen mesajları dikkate alarak hareket ettiğini vurgulayarak, “Bugün de ekonominin tüm aktörleriyle, işverenle, girişimciyle, emekçiyle, çiftçiyle, esnaf ve sanatkarla samimi bir iletişim halindeyiz. Bugün de sokağın, çarşının, pazarın nabzını tutmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, piyasalardaki sıkışıklığa karşı ekonomi yönetiminin devrede olduğunu belirterek, “Bilmenizi isterim ki ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir” dedi.
Fırsatçı fiyatlama, piyasa şartlarıyla açıklanamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı sektörlerde maliyet artışlarıyla açıklanamayacak ölçüde fiyat artışları yaşandığını belirterek fırsatçı fiyatlamalara tepki gösterdi. “Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa’nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır” diyen Erdoğan, bazı kesimlerin maliyet dalgalanmalarını fırsata çevirdiğini ifade etti. Erdoğan, “Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır” diye konuştu. Ahilik kültürüne vurgu yapan Erdoğan, “Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tağşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur” ifadelerini kullandı.