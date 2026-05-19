TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Reeskont kredileri 70 milyar dolara çıkarılsın

Türkiye Odalar ve Borsa­lar Birliği (TOBB) Baş­kanı Rifat Hisarcıklıoğ­lu, TOBB 2026 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töre­ni’nde yaptığı konuşmada, iş dün­yasının finansmana erişimde cid­di sıkıntılar yaşadığını belirterek hükümete yeni destek çağrıların­da bulundu. Törene Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Küresel ticaret savaşları­nın ve bölgesel çatışmaların arttı­ğı bir dönemde Türkiye’nin güçlü liderlikle “istikrar adası” olarak öne çıktığını söyleyen Hisarcık­lıoğlu, buna rağmen reel sektö­rün özellikle finansman tarafında zorlandığını dile getirdi. Hisar­cıklıoğlu, ihracata verilen destek­lerin artırılmasını isteyerek, “İh­racata ciddi destekler getirdiniz ve reeskont kredilerinde büyük artışlar sağladınız. Buna devam edelim, reeskont kredi hacmi­ni 3 aylık ihracat miktarına, yani 70 milyar dolara çıkaralım” de­di. İş dünyasının en büyük soru­nunun finansmana erişim oldu­ğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, kredi hacmindeki daralma ve yük­sek faiz oranlarının özellikle KO­Bİ’ler üzerinde baskı oluşturdu­ğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Pi­yasada ödemeler aksıyor, ticaret yavaşlıyor, neticede büyüme ivme kaybediyor” ifadelerini kullandı. KOBİ’lere pozitif ayrımcılık ya­pılması gerektiğini kaydeden Hi­sarcıklıoğlu, “KOBİ kredileri ile ticari kredi kartlarını aylık kredi büyüme sınırları dışına çıkartma­lıyız. Böylelikle piyasada önemli bir rahatlama sağlayabiliriz” diye konuştu.

“Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi” çağrısı

Küresel ticaret sisteminde ko­rumacılığın yükseldiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, ABD, Av­rupa Birliği ve Çin’in kendi üre­ticilerini koruyan politikalar iz­lediğini söyledi. Türkiye’nin de yeni döneme uygun stratejik adımlar atması gerektiğini be­lirten Hisarcıklıoğlu, kapsam­lı bir “Sanayi Koruma ve Dönü­şüm Stratejisi” uygulanmasını önerdi. Nihai ürün ithalatında daha sert tedbirler alınmasını is­teyen Hisarcıklıoğlu, ara mamul ve hammaddede ise yerli üreti­mi teşvik edecek düzenlemele­rin devreye alınması gerektiği­ni ifade etti. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarının hızlandırılması çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu, ihracat pazarla­rında da daha proaktif politikalar gerektiğini söyledi.

Tekstil, hazır giyim ve mobilyaya ilave destek talebi

Konuşmasında sektör bazlı sorunlara da değinen Hisarcık­lıoğlu, artan girdi maliyetleri ne­deniyle birçok sektörde rekabet gücünün zayıfladığını belirtti. İh­racat ve istihdam kayıplarına dik­kat çeken Hisarcıklıoğlu, “Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobil­ya olmak üzere tüm sektörlere ila­ve destekler verelim” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalar ile sektör meclisleri ara­cılığıyla hazırlanan çözüm öneri­lerinin ilgili bakanlıklara iletildi­ğini belirterek, iş dünyasının üre­tim, yatırım ve ihracata devam etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya ilişkin değerlendirme­lerde de bulunan Hisarcıklıoğ­lu, Türkiye’nin 1,6 trilyon dola­rı aşan milli gelir ve 400 milyar dolarlık mal-hizmet ihracatıyla İslam dünyasının en büyük eko­nomisi haline geldiğini söyledi. Türkiye’nin İtalya ile Çin ara­sındaki geniş coğrafyada en bü­yük sanayi ülkesi olduğunu ifa­de eden Hisarcıklıoğlu, ihracatçı sayısının 160 bini aştığını be­lirtti. “Made in Türkiye” imzası­nın artık dünyada tanındığını ve tercih edildiğini vurgulayan Hi­sarcıklıoğlu, turizmde ilk 4 ülke arasına girildiğini, Türk müteah­hitlerinin ise 138 ülkede faaliyet gösterdiğini söyledi.

Erdoğan: Ekonomi yönetimi tedbir alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 2026 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni’nde yaptığı konuşmada, ekonomide yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, piyasalardaki stresi azaltmak için ekonomi yönetiminin gerekli tüm adımları attığını söyledi. “Her şeyin günlük gülistanlık olmadığının farkındayız” diyen Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklanan geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlar hem de reel sektör üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Ekonomiyi sadece rakamlar üzerinden değerlendirmediklerini belirten Erdoğan, “Ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmüyoruz. Göstergelerin bize anlattığı ekonomi fotoğrafının sağlamasını çarşıyla, pazarla, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, üreticinin anlattıklarıyla yaptık” dedi. Erdoğan, ekonomi yönetiminin sahadan gelen mesajları dikkate alarak hareket ettiğini vurgulayarak, “Bugün de ekonominin tüm aktörleriyle, işverenle, girişimciyle, emekçiyle, çiftçiyle, esnaf ve sanatkarla samimi bir iletişim halindeyiz. Bugün de sokağın, çarşının, pazarın nabzını tutmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, piyasalardaki sıkışıklığa karşı ekonomi yönetiminin devrede olduğunu belirterek, “Bilmenizi isterim ki ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir” dedi.

Fırsatçı fiyatlama, piyasa şartlarıyla açıklanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı sektörlerde maliyet artışlarıyla açıklanamayacak ölçüde fiyat artışları yaşandığını belirterek fırsatçı fiyatlamalara tepki gösterdi. “Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa’nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır” diyen Erdoğan, bazı kesimlerin maliyet dalgalanmalarını fırsata çevirdiğini ifade etti. Erdoğan, “Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır” diye konuştu. Ahilik kültürüne vurgu yapan Erdoğan, “Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tağşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur” ifadelerini kullandı.