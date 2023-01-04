TOBB ve TİSK'ten Erdoğan'a asgari ücret desteği teşekkürü

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan asgari ücret desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üretim ve istihdamın artırılması için işletmelerin üzerindeki yüklerin azaltılmasının çok önemli olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "İş dünyamızın talepleri arasında yer alan asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltilmesinden dolayı memnuniyet duyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

BİR TEŞEKKÜR DE TİSK'TEN

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından asgari ücret desteğinin 400 liraya çıkarıldığı müjdesinin verildiğini anımsattı.

TİSK olarak, asgari ücret desteğinin artırılması taleplerinin karşılık bulmasından memnuniyet duyduklarını belirten Akkol, şunları kaydetti:

"Atılan bu adım, başta küçük-orta ölçekli işletmelerin korunmasına sağlayacağı katkı ile ülkemiz çalışma hayatı için son derece kıymetlidir. Bu vesile ile bugüne kadar ilettiğimiz tüm beklentilerimizi dinleyen ve desteklerini işletmelerimizden esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Bilgin'e çalışma hayatımız adına bir kez daha teşekkür ederiz."

TİSK olarak ülkeye, işletmelere ve çalışanlara katkı sunacak her adım için ellerini taşın altına koyacakları yönündeki açıklamalarını anımsatan Akkol, "Tüm çalışmalara da bu ilke üzerinden yaklaşıyoruz. Ülkemize, çalışma hayatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza değer katacak uygulamaların hayata geçmesi için çalışmayı tüm gücümüzle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.