TOBB'un Sanayi Kapasite Raporu açıklandı

26 Ocak 2018

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Sanayi Kapasite Raporu'na göre, geçen yıl geçerliliği devam eden rapor sayısı 2016'ya kıyasla yüzde 10,42 azalarak 64 bin 825'e geriledi. En çok sanayi kapasite raporu İstanbul'da, en az Bayburt'ta düzenlendi.

TOBB, 2017 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla 64 bin 825 geçerliliği devam eden sanayi kapasite raporu bulunuyor. 2016 yılında 72 bin 369 olan rapor sayısı, geçen yıl yüzde 10,42 azaldı.

Raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 38,17'sinde 1-9, yüzde 43,68'inde 10-49, yüzde 8,78'inde 50-99, yüzde 6,51'inde 100-249, yüzde 2,87'sinde ise 250'den fazla çalışan bulunuyor.

Geçerliliği devam eden raporlarda yer alan bilgilere göre, sanayi tesislerinde toplam çalışan sayısı yüzde 2,96 azalışla 2 milyon 905 bin 511 kişi oldu. Bu sayı 2016'da 2 milyon 994 bin 120 olarak kayıtlara geçmişti.

Toplam çalışanların yüzde 4,56'sı 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 23,11'i 10-49, yüzde 13,76'sı 50-99, yüzde 22,39'u 100-249, yüzde 36,18'i ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde görev yapıyor.

Geçerli raporlara göre, istihdamın en fazla olduğu ilk beş il İstanbul (619 bin 046), Bursa (258 bin 638), İzmir (196 bin 290), Kocaeli (188 bin 183) ve Ankara (151 bin 947) olarak belirlendi.

En çok mühendis Doğu Marmara'da

Rapora göre, geçen yıl sonu itibarıyla sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara'da çalışıyor. Bölgede 30 bin 585 mühendis çalışırken, İstanbul'da 24 bin 702, Batı Anadolu'da 20 bin 323, Ege'de 17 bin 820, Akdeniz'de 7 bin 886 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edildi.

Toplam çalışanların yüzde 4,21'ini mühendis, yüzde 4,50'sini teknisyen, yüzde 6,60'ını usta, yüzde 72,41'ini işçi, yüzde 11,29'unu idari personel oluşturdu.

Sanayi tesislerinde ortalama çalışan sayısı 2016'da 41,37 iken, 2017'de 44,82 oldu. Sanayi tesisi başına en çok çalışana sahip iller Zonguldak (103,40), Kırklareli (100,17), Karaman (91,26), Çankırı (88,63) ve Tekirdağ (88,51) olarak sıralandı.

En fazla rapor gıdada

Geçen yıl en çok kapasite raporu yüzde 10,83 ile "gıda ürünleri imalatı" konusunda düzenlendi. Bunu yüzde 10,70 ile "fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)", yüzde 8,64 ile "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı", yüzde 7,87 ile "tekstil ürünlerinin imalatı", yüzde 7,17 ile "kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı" izledi.

En az kapasite raporu düzenlenen son beş faaliyet grubu, yüzde 0,05 ile "tütün ürünleri imalatı", yüzde 0,03 ile "diğer hizmet faaliyetleri", yüzde 0,02 ile "balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği", yüzde 0,01 ile "ham petrol ve doğalgaz çıkarımı", yüzde 0,004 ile "ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi" olarak sıralandı.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk beş il İstanbul (18 bin 429), Bursa (4 bin 358), İzmir (4 bin 227) Ankara (4 bin 123) ve Konya (2 bin 394) olarak kayıtlara geçerken, en az kapasite raporu düzenlenen iller Bayburt (17), Ardahan (23), Tunceli (28), Iğdır (32), Ağrı (36), Hakkari (36) ve Siirt (36) oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla raporların bin 414'ü yüksek teknoloji ürünleri, 16 bin 270'i orta-yüksek teknoloji, 22 bin 906'sı orta-düşük teknoloji ve 30 bin 142'si düşük teknoloji ürünleri için düzenlendi.

Yabancı sermayeli firmalar

Geçen yıl sonu itibarıyla bin 439 yabancı sermayeli firma kapasite raporu hazırlattı.

Yabancı sermayeli firmaların üretim tesislerinin en çok bulunduğu il Kocaeli (237) oldu. Bu kenti İzmir (209), İstanbul (176), Bursa (146) ve Tekirdağ (102) izledi. Bu tesislerin faaliyet grubuna göre ilk beş sıralaması; "kimyasallar ve kimyasal ürünlerin imalatı (107)", "kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı (93)" ile "gıda ürünlerinin imalatı (87)", "fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) (87)" ve "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (87)" şeklinde oldu.

Yabancı sermayeli sanayi tesisi sayısında Almanya 317 tesisle ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 153 tesisle Hollanda, 120 tesisle Fransa, 105 tesisle İtalya, 82 tesisle İngiltere izledi.