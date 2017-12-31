TOKİ'nin 2018 hedefi 70 bin konut

31 Aralık 2017

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, 2018 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2016'da 65 bin, 2017'de ise 65-70 bin arası konut ürettiklerini aktaran Turan, "Bunlar Türkiye'de yapılan toplam konutun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor" dedi.

Konut sektöründe satışların 2016'da 2015'e göre daha iyi olduğunu, ancak bazı segmentlerde arz fazlası olabileceğini ifade eden Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2017'de 2016'ya göre satışlarda daha iyi bir yıldı ancak belli ekonomik segmentlerde biraz arz fazlası olabilir. Bizim bulunduğumuz segmentte dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlarda asla bir arz fazlası yok. Aralık ayında, en az üç beş bölgede satışa sunduğumuz konutun yaklaşık 10-20 katı müracaat aldığımız yerler var. Dolayısıyla sosyal konuta ihtiyaç duyulan ve arazi üretebildiğimiz her yerde çok hızlı konut yapımına devam edeceğiz.

2018 yılı için yaklaşık 65-70 bin konut rakamını hedefledik. 2023 yılı hedefimiz 1 milyon 200 bin konuta erişmek. Şimdi geldiğimiz noktada 820 bin konut rakamına ulaştık yani önümüzde 6-7 yıl içerisinde inşallah hedeflediğimiz rakamı aşmış olacağız"

Kaynak: AA