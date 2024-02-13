Toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 69 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 69 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında Aralık 2023'te yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 59,4, inşaat ciro endeksi yüzde 85, ticaret ciro endeksi yüzde 72,4, hizmet ciro endeksi yüzde 66,1 artış kaydetti.

Aylık değişimler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 6,6 yükseldi. Söz konusu ayda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 6,2, inşaat ciro endeksinde yüzde 4,3, ticaret ciro endeksinde yüzde 7,4 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 5,4 artış oldu.

Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:

Endeksler

Aylık değişim

Yıllık değişim

Toplam Ciro

6,6

69

Sanayi

6,2

59,4

Madencilik ve taş ocakçılığı

5,3

70,2

İmalat

6,2

59,1

İnşaat

4,3

85

Ticaret

7,4

72,4

Hizmet

5,4

66,1

Ulaştırma ve Depolama

6,3

55,6

Konaklama ve yiyecek

4,5

86,5

Bilgi ve iletişim

3,9

71,9

Gayrimenkul

2,2

9

Mesleki, bilimsel ve teknik

5,3

79

İdari ve destek

6,1

94,7