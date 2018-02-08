ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

"Torba tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda

Maliye Bakanı Ağbal, komisyon toplantısında tasarıya ilişkin sunumuna başladı.

Torba tasarı Plan ve Bütçe Komisyonunda
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in başkanlığında toplandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "torba tasarı"nın komisyona gelmeden önce ilgili komisyonlarda da görüşülmesi gerektiğini belirterek, "TBMM'de böyle bir yasa yapma usulünün olmaması lazım." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, iktidarın bir kaç yıldır bütün medyayı hizaya çekmeyi büyük oranda başardığını ve geriye sadece internet alanının kaldığını savunarak, "istibdat" iddiasında bulundu. Paylan, internet alanına ilişkin düzenlemenin geri çekilmesi talebinde bulundu.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Bilgiç, usül üzerine söz alan Paylan'ın usulsüzlük yaptığını belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, komisyon toplantısında tasarıya ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA

Son dakika torba tasarı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.