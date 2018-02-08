"Torba tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda

08 Şubat 2018

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in başkanlığında toplandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "torba tasarı"nın komisyona gelmeden önce ilgili komisyonlarda da görüşülmesi gerektiğini belirterek, "TBMM'de böyle bir yasa yapma usulünün olmaması lazım." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, iktidarın bir kaç yıldır bütün medyayı hizaya çekmeyi büyük oranda başardığını ve geriye sadece internet alanının kaldığını savunarak, "istibdat" iddiasında bulundu. Paylan, internet alanına ilişkin düzenlemenin geri çekilmesi talebinde bulundu.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Bilgiç, usül üzerine söz alan Paylan'ın usulsüzlük yaptığını belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, komisyon toplantısında tasarıya ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA