Torba tasarı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

08 Şubat 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, istihdama gelir vergisi stopajı desteği, makine teçhizat alımlarında KDV istisnası, yeni araç alımlarında kısmi ÖTV hurda indiriminin de aralarında yer aldığı torba yasa tasarısındaki düzenlemelerin güçlü seyreden büyümeye katkı sağlayacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasa tasarısı bugün görüşülmeye başlandı.

Ağbal, 82 maddelik tasarıya ilişkin açılış konuşmasında "Göstergeler 2017'de yüzde 7 büyümeye işaret ediyor, bu yasa tasarısı zaten güçlü olan ekonomik büyümeye daha da katkı sağlayacak... Bu tasarıda yatırım, üretim tarafındaki en önemli düzenleme makine teçhizata 2019 sonuna kadar getirilmesi planlanan KDV istisnasıdır" dedi.

Ağbal, tasarıda yer alan ve işverenlere sağlanan 100 TL asgari ücret desteğinin 2018'de devamını öngören düzenlemenin 9 milyar TL civarında kamusal maliyet oluşturacağını da belirtti.

"Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" birbirinden farklı konularda yasa değişikliklerini bir arada içermesi nedeniyle torba tasarı olarak anılıyor.

Tasarı yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın teşvik edilmesi, tasarrufların artırılması, iş yapma kolaylığı sağlanması, enerji ve madencilik sektörünün geliştirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda bir çok vergi geliri teşviki öngörüyor.

"Etki analizleri soru işareti"

Muhalefet vekilleri ilgili tasarıda yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin bazı düzenlemeler yer aldığını, bunları desteklediklerini ancak etki analizlerinin Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılmadan atılan adımların etkisine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu söylediler. Muhalefet tasarının sadece AK Parti'ye yakın kişilerin istekleriyle bir araya getirildiğini iddia ederek, ülke genelinde ekonomiye yararının sınırlı olacağı eleştirileri de getirdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel ilgili düzenlemenin maliyetinin 19.7 milyar TL civarında hesapladıklarını belirtti ve Maliye Bakanlığı'nın etki analizini paylaşmasını istedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise internet yayınları düzenlemesi dahil 6-7 maddenin tasarıdan çıkartılmasını talep etti.

"RTÜK denetimini reddediyorum"

Ekonomi alanındaki bu teşviklerin yanı sıra torba yasada muhalefetin tepkisini çeken internetten yayınların RTÜK denetimine alınmasına ilişkin düzenleme de yer alıyor.

Torba tasarının tartışmalara yol açan söz konusu 73. maddesi ile yurtdışından veya yurtiçinden, Türkçe veya başka bir dilde, internet ortamında düzenli yapılan tüm sesli ve görüntülü yayınların RTÜK'ün denetim kurallarına tabi tutulması hedefleniyor.

Özellikle muhalefet partileri tarafından sert tepkiyle karşılanan madde, bu kesimlerce internet üzerinden sesini duyurmak isteyen toplumsal muhalefete karşı sansür paketi olarak yorumlanıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi HDP'li Garo Paylan ilgili maddeye ilişkin, "Bu maddenin (73.) bu torbada yer alması başlı başına skandaldır. İnternetteki özgürlüğü daraltacaktır. Özgürlükler alanında Türkiye'yi geri plana atacak bir maddedir. Bunun görüşülmesini reddediyorum" dedi.