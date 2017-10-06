Torba tasarı salı günü görüşülecek

06 Ekim 2017

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan torba yasa tasarısının geneli üzerindeki görüşmeler dün tamamlanırken, maddeler üzerindeki görüşmelere 10 Ekim Salı günü geçilecek.

Ekonomi yönetiminde farklı görüşlere neden olan ve kamuoyunda tepki çeken, "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 130 maddeden oluşuyor.

Tasarıda; finansal kuruluşlar için kurumlar vergisinin 2 puan artırılarak yüzde 22'ye yükseltilmesi, gelir vergisi tarifesinin üçüncü diliminde oranın 3 puan artışla yüzde 30'a yükseltilmesi, binek otomobillerin MTV'sinin yüzde 40 artırılması, telekom sektöründe yüzde 5-25 arasında değişen ÖİV'nin yüzde 7.5 olarak tek oranda birleştirilmesi, kira gelirlerindeki vergi istisna oranının 10 puan düşürülerek yüzde 15'e çekilmesi ve meyveli gazozlar ile enerji içeceklerine yüzde 25 oranında ÖTV getirilmesi gibi birbirinden farklı sektörlerde birçok vergi artışı yer alıyor.

Kaynak: Reuters