Torbadan sağlık turizmi şirketi çıktı
Meclis Başkanlığı'na sunulan torbada sağlık turizmini destekleyecek şirket kurulmasına ilişkin düzenleme yer aldı.
Canan SAKARYA
Sağlık turizmine destek, şans oyunları ikramiyesi ve bedelli askerlik düzenlemesini içeren Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşüldükten sonra en geç gelecek hafta yasalaştırılması planlanan teklifte, sağlık turizmini desteklemek için yeni bir adım atılıyor. Yıllık 10 milyar dolarlık gelirin beklendiği sağlık turizminde, sunulan sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve strateji geliştirmek, Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak için Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile USHAŞ adında yeni bir anonim şirket kurulacak. USHAŞ’ın başlangıç sermayesi 10 milyon TL olacak.
Bu tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Şirket, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunundan muaf olacak. Şirket, uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi verecek. Şirket, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulunarak, verilen yetki çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşları adına uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşme yapacak ve yapılan sözleşmelerin yürütülmesine destek olacak. USHAŞ, sağlık finansmanı ve kamu ve özel işbirliği modelleri konusunda uluslararası kişi ve kuruluşlara danışmanlık yaparak, bu alanda sistemlerin kurulması ve geliştirilmesine dönük yurtiçi talepleri karşılayacak.
Uluslararası sağlık hizmetinde çalışanlara ek ödeme yapılacak
Teklifle, sağlık personelinin dengeli dağılımının sağlanması ve atıl kapasite oluşturulmaması ve Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamasının uygulanabilmesi için düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere ve özel sektöre ait uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi yetkisi verilmiş sağlık kuruluşları arasında, uluslararası sağlık hizmeti kapsamında, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla işbirliği yapılmasına ve personelin esnek çalışabilmesine imkan sağlanacak. Diğer bir düzenlemeye göre, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50’sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev yapan personele ek ödeme olarak dağıtılabilecek.
Sağlık çalışanlarına yıpranma geliyor
Teklifle eczacılar dahil olmak üzere sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı getiriliyor. Sağlık mesleği mensuplarına çalışacakları her yıl için 60 gün yıpranma hakkı verildi.