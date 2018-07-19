Torbadan sağlık turizmi şirketi çıktı

Canan SAKARYA

Sağlık turizmine destek, şans oyunları ikramiyesi ve bedelli askerlik düzenlemesini içeren Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşüldükten sonra en geç gelecek hafta yasalaştırılması planlanan teklifte, sağlık turizmini desteklemek için yeni bir adım atılıyor. Yıllık 10 milyar dolarlık gelirin beklendiği sağlık turizminde, sunulan sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve strateji geliştirmek, Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak için Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile USHAŞ adında yeni bir anonim şirket kurulacak. USHAŞ’ın başlangıç sermayesi 10 milyon TL olacak.

Bu tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Şirket, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunundan muaf olacak. Şirket, uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi verecek. Şirket, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulunarak, verilen yetki çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşları adına uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşme yapacak ve yapılan sözleşmelerin yürütülmesine destek olacak. USHAŞ, sağlık finansmanı ve kamu ve özel işbirliği modelleri konusunda uluslararası kişi ve kuruluşlara danışmanlık yaparak, bu alanda sistemlerin kurulması ve geliştirilmesine dönük yurtiçi talepleri karşılayacak.