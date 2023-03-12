TPAO, 4 adet petrol arama ruhsatının süresini uzatmak için başvuruda bulundu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü(TPAO), 4 adet petrol arama ruhsatının süresini uzatmak için başvuruda bulundu.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO sahip olduğu AR/TPO/K/F19-c1, c2, c4, AR/TPO/K/M43-b2, AR/TPO/K/L43-c3 ve AR/TPO/K/M44-a1 pafta no'lu petrol arama ruhsatlarının sürelerinin 2'şer yıl uzatılması için başvuru yaptı.