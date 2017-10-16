Traktör satışında rekor beklentisi

16 Ekim 2017

Geçen yıl 72 bin 205 adetlik satışla rekor kırılan Türkiye traktör pazarında, bu yılın ilk 7 ayında yüzde 4,9 artış yaşanırken, bu büyümenin korunması halinde yeni bir rekor bekleniyor.

Traktör sektörüne ilişkin bilgi veren TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, çiftçilerin bu yıl verimli ve bereketli bir yıl geçirdiklerini ifade ederek, "Yağışlar ve rekolte genel anlamda iyiydi. Emtia ve gıda fiyatları da iyiydi. Çiftçilerimiz bu yıl güzel, verimli ve bereketli bir yıl geçiriyorlar. Çiftçilerimiz güzel, verimli ve bereketli bir yıl geçirince bu bize de yansıyor" diye konuştu.

Özdemir, bu yıl traktör pazarında temmuz ayı sonu itibarıyla TÜİK kayıtlarına göre yüzde 4,9'luk büyüme olduğunu belirterek, "Geçen yıl Türkiye'de 72 bin 205 traktör satışı gerçekleştirilerek rekor kırılmıştı. Bu yıl sonu satışları rakamlarını tahmin etmem biraz zor ama ilk 7 aydaki 4,9'luk büyümeyi koruyabilirsek bu yılı da yeni bir rekorla kapatabiliriz. Ben yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye traktör pazarı son 3-4 yılda artış trendinde"

TÜMOSAN Genel Müdür Yardımcısı Serhun Olgun da Türkiye traktör pazarının dünyanın en büyük dördüncü traktör pazarı olduğuna işaret ederek, "Hatta çeşitlilik olarak bakıldığında en büyük pazarı diyebiliriz. Bugün tarımda ilk sıralarda yer alan Hindistan ve Çin gibi ülkelerde satılmakta olan traktörlerin hemen hemen tamamı 45-65 beygir gücünde. Türkiye pazarında ise 25-30 beygirden 300-400 beygirlere kadar çok geniş bir ürün gamında yılda ortalama 70 bin adet traktör satılmaktadır" değerlendirmesinde buldu.

Son 3-4 yıla bakıldığında Türkiye traktör pazarında sürekli bir artış görüldüne dikkati çeken Olgun, şunları kaydetti:

"Hem tarımsal aktivitenin yoğunluğu hem de çiftçilere verilen destekler ve kredili sistemler vasıtasıyla Türkiye traktör pazarı son 3-4 yılda traktör satışı ciddi bir artış trendindedir. 2017 yılının da ilk 6 ayına baktığımızda geçen yıla göre bir miktar artış olduğunu görmekteyiz. Ancak genel ekonomik koşullar itibaryla bu artışın son 6 ayda biraz daha azalmakta olduğunu görüyoruz. Yine de geçtiğimiz yıla yakın belki biraz üstü belki de çok az altı bir adetle traktör satışı gerçekleşecektir. Ayrıca Türkiye'de üretilen traktörler de kalite olarak bugün Avrupa ve Amerika ile eş değer düzeydedir. Kalite olarak bu seviyede olduğundan dolayı özellikle Afrika kıtasındaki ülkelerde Türk malı çok tercih ediliyor. Bu ülkelerde önemli fırsatlar yakalayabiliyoruz."

Kaynak: AA