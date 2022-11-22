Trendyol, UN Global Compact imzacıları arasına katıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Trendyol olarak teknoloji ve e-ticaretteki güçleriyle topluma ve dünyaya pozitif etki sağlayacak adımlar atma gayretinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Sahip olduğumuz olanaklarla hayatın farklı alanlarında dijital uçurumun kapatılmasına odaklanıyoruz. Sosyal kalkınmayı güçlendirmek için projeler hayata geçiriyoruz. UN Global Compact imzacıları arasında katılarak da sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarımızı küresel boyutta güçlendirmiş olacağız. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact platformunun 10 ilkesini benimseyerek tüm strateji ve operasyonlarımızı bu evrensel ilkelere uyumlu hale getirmek için çalışacağız. Dünyamızı ve gelecek yaşamı korumaya yönelik iz bırakacak, ilham verecek çalışmalarımızı geliştirerek sürdüreceğiz.”