Trump, çelik ihracatçısını durduramadı

05 Temmuz 2018

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, çelik ürünlerinde ihracat, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 artışla 1 milyar 207 milyon dolara, ocak-haziran döneminde ise yüzde 22 artışla 7 milyar 104 milyon dolara çıktı.

Yılın ilk yarısında en fazla çelik ihracatı İtalya ve İspanya'ya yapılırken geçen yıl ilk sırada yer alan ABD, üçüncü sıraya geriledi. Sektörün klasik pazarları olan AB ve Ortadoğu'ya yapılan ihracat ise önemli ölçüde artmaya devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yerli sanayiyi koruma adına getirdiği yeni gümrük vergisi kararının ardından haziran ayı itibarıyla bu ülkeye yapılan çelik ürünleri ihracatı yüzde 30 gerilemeyle 71,5 milyon dolar, ilk 6 aylık rakamlara göre ise yüzde 42 düşüşle 421 milyon dolar oldu.

Kararın uygulamaya girdiği mart sonrası nisan ve mayıs aylarında ihracatını büyük oranda düşüren şirketler, haziran ayıyla birlikte toparlanma sürecine girdi.

Etkisi 4 ay sürdü

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan yaptığı açıklamada, Çin'deki demir çelik üreticilerinin 2016 Mart ayından bu yana iç talebe yönelmesiyle Türk demir çelik sektörünün dünya pazarlarında etkisini artırdığını, geçen yıl sektör olarak karlılık ve ciro açısından iyi bir yıl geçirdiklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Section 232" kararı sonrası mart ayı itibarıyla çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildiğini, bu haberin sektörde yeniden karamsarlığa neden olduğunu anlatan Ertan, yaklaşık 2,4 milyon tonluk ABD pazarını önemli ölçüde kaybetme korkusunun ortaya çıktığını dile getirdi.

Sektörün bu karara rağmen toplam ihracatını artırmaya devam ettiğini, ABD pazarında ise ilk şoku kısa sürede atlatarak yoluna devam ettiğini dile getiren Ertan, şu bilgileri verdi:

"Ek verginin uygulamaya girdiği mart ayındaki fiyat şartlarında bu ülkeye satış mümkün değildi. Bu nedenle rakamlar hızla düştü. Ancak ABD iç piyasasının üretimi yeterli olmadığı için fiyatlar hızla yükselmeye başladı. ABD'deki fiyatlar son 15-20 gündür öyle bir seviyeye geldi ki ek vergiyi de koyduğumuzda tekrar ihracat yapabilecek seviyeye geldik. Dünya genelindeki satış fiyatımız olan 500-550 doların üzerine ek vergiyi koyduğumuzda dahi rekabetçi olabiliyoruz. Bu rakamları önümüzdeki aylardan itibaren istatistiklerimizde görmeye başlayacağız. Yani 2,4 milyon ton olmasa da benim tahminin yıl sonuna kadar 1,5 milyon ton gibi bir ihracat yapacağız. Ek vergi kararının bize 4 aylık bir etkisi oldu. İstediğimiz hızda gönderemiyoruz ama eski kıvamına yakın miktarlarda mal göndermeye başlayacağız."

"Yeni şartlara hızlı uyum sağladık"

Türk demir çelik söktürünün ABD pazarında hızlı toparlanmasının ürün kalitesi ve zamanında teslimata önem vermesinden kaynaklandığına işaret eden Ertan, "Ek vergi, Güney Kore ve Avustralya dışında tüm ülkelere uygulanıyor. Rekabet eşit şartlarda oluyor. Biz daha iyi çelik üretiyorsak, daha iyi fiyatlarla üretiyorsak tabii ki bizim malımızı tercih edecekler. ABD zaten bizim malımızı tercih ediyordu. Yeni şartlara hızlı uyum sağladık. Bundan sonra vergi tedbirlerinde bir değişiklik olmazsa bu trendin yıl sonuna kadar devam edeceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yalçın Ertan, sektörün son dönemde İsrail, Mısır, Libya gibi klasik pazarların yanında Ekvator, Panama, Şili gibi Güney Amerika ülkelerine yöneldiğini, Uzakdoğu'da olumlu neticeler alındığını dile getirerek yassı çeliğin de verdiği katkıyla demir çelik sektörünün yılı iyi neticelerle kapatmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA