Trump, Fed adayına sahip çıktı: Ekonomiyi yüzde 15 büyütebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business’a verdiği röportajda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) başına getirmek istediği Kevin Warsh’ın ekonomide güçlü bir büyüme ivmesi yaratabileceğini söyledi. Trump, Warsh’ın göreve gelmesi halinde ABD ekonomisini yüzde 15 düzeyinde ya da daha yüksek bir büyüme hızına taşıyabileceğini ifade etti.

Powell tercihi için “hata” yorumu

Trump, önceki Fed başkanı arayışında Warsh’ın ikinci sırada yer aldığını hatırlatarak, Jerome Powell’ın tercih edilmesini yanlış bir karar olarak nitelendirdi. Warsh’ın onay alması durumunda yeteneklerini ortaya koyacağını savunan Trump, söz konusu büyüme hedefinin yıllık mı yoksa farklı bir ölçüte mi dayandığının ise net olmadığını belirtti.

ABD ekonomisinde büyüme geçmişi

Bu yıl için yüzde 2,4 oranında büyümesi beklenen ABD ekonomisi, son 50 yılda ortalama yüzde 2,8’lik bir büyüme performansı sergiledi. ABD gayrisafi yurtiçi hasılası 1950’lerden bu yana yalnızca sınırlı dönemlerde yüzde 15’in üzerinde artış gösterdi. Bu dönemlerden biri, pandemi kısıtlamalarının ardından ekonominin yeniden açıldığı 2020’nin üçüncü çeyreği oldu.

Faiz politikası vurgusu

Trump, yeni Fed başkanı arayışında faiz indirimlerine daha açık bir isim istediğini daha önce de dile getirmişti. Warsh’ın faiz artışlarını savunması halinde kendisini tercih etmeyeceğini de açıkça ifade etmişti.

Senato süreci belirsiz

Warsh’ın Senato’daki onay sürecinin gecikebileceği belirtiliyor. Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, Trump yönetiminin Powell ve Fed’in bina yenileme projesine ilişkin Adalet Bakanlığı soruşturmasını sürdürmesi halinde Fed atamalarını engelleyeceğini açıkladı.