Trump-Şi zirvesi gümüşü vurdu: Altı günlük ralli sona erdi

Piyasalar Pekin'de devam eden Trump-Şi görüşmesine odaklanırken gümüş fiyatları güne düşüşle başladı. Gümüş altı günlük yükselişini sonlandırarak ons başına 87,10 dolara geriledi.

Yatırımcılar, görüşmelerden çıkabilecek olası gelişmeleri fiyatlarken gümüşteki yükseliş yerini geri çekilmeye bıraktı. Güçlü rallinin ardından gelen düşüş, piyasaların ticaret politikası, fiziksel talep ve ABD faizlerine ilişkin kısa vadeli beklentileri yeniden gözden geçirdiğine işaret etti.

Görüşmenin iki büyük ekonomi arasındaki ilişkilere istikrar kazandırıp kazandırmayacağı merak edilirken yatırımcılar özellikle gümrük vergisi indirimlerine ve küresel ticaret akışını rahatlatabilecek adımlara odaklandı.

30 milyar dolarlık üründe tarifeleri azaltma planı

Kulislerde ise Washington ve Pekin'in 30 milyar dolarlık ürün grubu için tarifeleri azaltmayı değerlendirdiği konuşuluyor. Ulusal güvenlik gerekçesiyle hassas kabul edilen ürünlerin kapsam dışında tutulması beklenirken, indirimlerin kapsamı ve yürürlüğe gireceği takvim henüz netleşmiş değil.

Ticaret ve jeopolitik arka plan

Öte yandan ABD yönetimi son haftalarda Tahran üzerindeki baskıyı artırarak, İran'ın Çin'e petrol satışlarıyla bağlantılı kuruluşlarına hem yaptırım uyguladı hem de bu işlemlerde rol alan finans kuruluşlarını uyardı. Bu gelişmeler gümüş fiyatlarının ana belirleyicisi olmasa da piyasalarda jeopolitik riskin canlı kalmasına neden oldu.

Hindistan'da vergi artışı

Hindistan'da altın ve gümüş ithalatına uygulanan gümrük vergisinin yüzde 6'dan yüzde 15'e çıkarılması da gümüş talebi üzerinde yeni bir baskı oluşturdu.

Artışın, dünyanın en büyük kıymetli metal pazarlarından biri olan Hindistan'a yapılan külçe altın ve madeni para ithalatını azaltması bekleniyor. Ülkede hem yatırım hem de perakende talebinin güçlü olması nedeniyle bu gelişme, özellikle gümüş piyasası açısından kritik görülüyor.

Uzmanlar, yüksek fiyat ortamına eklenen vergi yükünün, talebi sınırlayarak alım iştahını zayıflatabileceğini değerlendiriyor.

Gümüşü neler bekliyor?

ABD'nin para politikası da gümüş fiyatları üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Son dönemde açıklanan güçlü enflasyon verileri, yatırımcıların Fed'in faiz indirimi beklentilerini ötelemesine neden olurken yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi olmayan gümüş gibi varlıkların cazibesini azaltarak fiyatları baskılıyor.

Buna karşın gümüşün orta vadeli görünümü güçlü kalmayı sürdürüyor. Özellikle güneş panelleri, elektronik ürünler ve otomotiv sektörlerinden gelen sanayi talebi, değerli metale destek veren temel unsurlar arasında öne çıkıyor. ABD'de de perakende satışların zayıf gelmesi, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine yönelik beklentileri güçlendirebilir. Öte yandan gümrük tarifelerine ilişkin olumlu gelişmeler de sanayi talebine dair iyimserliği artırabilir.

Ancak kısa vadede yatırımcıların odağında talep dinamiklerinden çok küresel ekonomik gelişmeler yer alıyor. Piyasalar şimdi ABD'nin nisan ayı perakende satış verileri ile ABD-Çin görüşmesinden çıkacak mesajları izliyor. Bu süreçte gümüş fiyatlarının, altı günlük yükseliş serisinin ardından yeni bir ivme yakalamakta zorlanabileceği değerlendiriliyor.