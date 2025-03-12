Trump tarifeleri yürürlükte: S&P 500, Nasdaq, Dow Jones... Wall Street'te düşüş derinleşti!

ABD hisse senedi piyasaları, Başkan Donald Trump’ın ticaret politikalarındaki sert adımlarının etkisiyle dün de değer kaybetti. S&P 500 endeksi, geçtiğimiz ay ulaştığı zirvenin yüzde 10 altına gerileyerek, yatırımcıların küresel ticaret savaşı konusunda artan endişelerini yansıttı. Gün içinde yüzde 1,5’e varan düşüş yaşayan endeks, seansı yüzde 0,76 kayıpla 5.572,07 puandan kapattı.

Dow Jones Sanayi Endeksi de ticaret savaşı endişelerinin gölgesinde 478 puan kaybederek yüzde 1,1 düşerken, Nasdaq bileşik endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. Piyasadaki genel düşüşün ardında Trump yönetiminin uyguladığı gümrük vergileri ve küresel ekonomiye yönelik agresif politikaların yarattığı belirsizlik olduğu belirtiliyor. Yatırımcılar, Trump’ın ticaret savaşı stratejisinin ekonomi üzerindeki uzun vadeli etkilerini sorgularken, piyasalardaki oynaklık artmaya devam ediyor.

Havacılık sektöründe de dikkat çekici hareketler yaşandı. Delta Air Lines, müşteriler arasında talep değişiklikleri yaşandığını ve bunun uçuş rezervasyonlarını olumsuz etkilediğini açıkladıktan sonra hisselerinde yüzde 7,3’lük bir düşüş kaydedildi.

Southwest Airlines ise makroekonomik zayıflığın rezervasyonları olumsuz etkilediğini belirterek gelir tahminlerini düşürdü. Ancak şirketin bazı yolculardan bagaj ücretleri almaya başlayacağını açıklaması, hisse değerinde yüzde 8,3’lük bir artışa neden oldu.

Teknoloji hisselerinde de dalgalanma sürdü. Oracle, analistlerin beklentilerinin altında kalan son çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 3,1 değer kaybetti. Uzmanlar, şirketin gelir performansındaki zayıflamanın yatırımcı güvenini sarstığını belirtiyor.

Wall Street’te süregelen bu dalgalanma, yatırımcıların Trump yönetiminin ticaret politikaları ve küresel ekonomik belirsizlikler karşısında temkinli hareket ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde piyasalardaki yönü, ticaret savaşına dair yeni gelişmeler ve makroekonomik veriler belirleyecek.