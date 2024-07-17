Trump, Tayvan hakkında konuştu: Çip hisseleri çakıldı

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım başkanlık seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, seçim yarışını kazanması halinde ABD'nin Tayvan'a destek sağlayacağını söylediği bir konuşma gerçekleştirdi.

Trump, Çin anakarasının yaklaşık 160 km uzağında bulunan Tayvan adasının korunması için ABD'nin ödeme yapması gerektiğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Trump'ın Tayvan hakkındaki konuşmasının ardından Tayvanın çip devi TSMC'nin hisseleri yüzde 3 düşüş yaşadı. Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'de yaşanan bu kayıp, firmayı 30 milyar dolara yakın zarara uğrattı.

İkinci çeyrekte beklenenden daha iyi kâr açıklayan çip üreticilerinin en büyük ekipman tedarikçisi ASML, açıkladığı daha iyi kâra rağmen hisselerinde yüzde 7,7 kadar düşüş yaşadı.

Tayvan doları ise, hafif bir düşüşle son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Analitik firması Spectra Markets'ın başkanı Brent Donnelly, "Trump'ın en azından bir süre için dolarda yükseliş yaşatması gerektiği daha da aşikar hale geliyor" ifadesinde bulundu.

Dolar karşısında Yuan'ın 7,2673 seviyesinde sabitlenmesine ilişkin konuşan Donnelly, "Trump'ın zafer kazanmasıyla Yuan'ın 7,25'in altına düşeceğini hayal etmek zor. Ancak 7,50'nin üzerinde kapanacağını hayal etmek de zor değil" dedi.