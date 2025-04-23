Trump'ın Powell açıklaması petrole yaradı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Powell’a yönelik eleştirileri hafta başında küresel satış dalgasına yol açmış, petrol ve diğer finansal varlıklar kayıplarının ancak bir kısmını toparlayabilmişti.

Trump’ın hem Çin'e yönelik tarifeler hem de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı görevden almak konusunda geri adım attığına işaret eden açıklamaları petrole yaradı.

Salı gününü yüzde 1,8 yükselişle kapatan brent petrol varil başına yaklaşık 68 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolü ise Trump’ın Fed Başkanı Powell hakkındaki açıklamaları ve Tahran’a yönelik “maksimum baskı” sözünün ardından 64 doların üzerine çıktı.

ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre ise ABD ham petrol stokları geçen hafta 4,57 milyon varil azaldı. Bu düşüş çarşamba günü açıklanacak resmi verilerle teyit edilirse kasım ayından bu yana en büyük stok azalışı olacak.

Hazine Bakanı Scott Bessent, salı günü yapılan kapalı kapılar ardındaki bir yatırımcı zirvesinde, Çin’le yaşanan tarife anlaşmazlığının sürdürülebilir olmadığını ve iki ülkenin gerginliği azaltacak yollar bulması gerektiğini söyledi.