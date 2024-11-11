Trump'ın zaferi dövizde de hissediliyor: Euro, dolar karşısında 6,5 ayın dip seviyesinde

ABD başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump’ın göreve başlama süreci, küresel piyasalarda yankı bulmaya devam ediyor. Trump’ın ticaret politikalarında korumacılığı benimseyeceği endişesi, özellikle Euro bölgesinde olası ABD gümrük tarifeleriyle ilgili kaygıları artırıyor. Bu çerçevede Euro, dolar karşısında 1,06536 seviyesine kadar gerileyerek son 6,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, Trump'ın ticaret politikalarının Avrupa iş dünyasında baskıyı artıracağını belirtiyor. Özellikle ticaret konusunda sert bir tavra sahip olduğu bilinen Robert Lighthizer’ın ticaret politikalarını yürütmekle görevlendirilmesi bekleniyor. Bu durumun doların güçlenmesine ve euronun değer kaybetmesine yol açtığı ifade ediliyor.

ING stratejisti Chris Turner, Trump yönetiminin ABD tüketici güvenini artırırken, Avrupa iş dünyasında ise baskı oluşturabileceğini düşünüyor.