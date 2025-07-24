Trump'tan Fed Başkanı Powell'a çağrı: Faiz oranları düşürülmeli

Basın toplantısında konuşan Trump faiz oranları konusunda görüşlerini yineledi. Faizlerin düşürülmesini istediğini vurgulayan Trump, "Faiz oranlarını düşürmesini çok isterim, ama bunun dışında, size ne söyleyebilirim?" diyerek Powell’a olan eleştirilerini yineledi.

Trump, "Faiz oranları düşerse bu bize yardımcı olur. Kurulun bu konuda yakında nasıl karar vereceğini göreceğiz" dedi.

Trump, basın toplantısında Japonya ile yapılan son ticaret anlaşmasına da değindi. Bu anlaşmanın Japonya’yı serbest ticarete açtığını belirten Trump, Japonya’nın 550 milyar dolarlık bir "tohum parası" getireceğini iddia etti.