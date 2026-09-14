Trump'tan yapay zeka devlerinin fren çağrısına rest: Kim kazanırsa o kazanır

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ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın hızla gelişmesinden kaynaklanan risklere ilişkin teknoloji sektöründe yükselen endişeleri küçümseyerek, ABD'nin Çin karşısındaki üstünlüğünü koruması gerektiğini söyledi.

"Yapay zekada kim kazanırsa o kazanır"

Trump, İrlanda Açık Tenis Turnuvası'nın kulisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yapay zekada Çin'in önündeyiz. Dünyanın en gelişmiş ülkesiyiz ve açıkçası bunu böyle tutmak istiyorum. Çünkü yapay zekada kim kazanırsa o kazanır" dedi.

Trump, güvenlik önlemlerinin alınabileceğini ancak yapay zeka konusunda gereğinden fazla olumsuz yaklaşım bulunduğunu savundu.

Yapay zeka devlerinden "yavaşlama" çağrısı

Trump'ın açıklamaları, Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin sektörün gelişim hızını düşürmesi gerektiği yönündeki çağrısının hemen ardından geldi.

Amodei, bunun sektör genelinde ve küresel ölçekte koordinasyon gerektirdiğini belirterek üçüncü taraf değerlendirmeleri dahil yeni güvenlik önlemleri uygulayacaklarını açıkladı. OpenAI Başkanı Sam Altman ile xAI'ı yöneten Elon Musk da çağrıya destek verdi. Ancak sektörün en gelişmiş ve ticari açıdan en değerli modellerinin geliştirilmesini ne ölçüde yavaşlatacağı belirsizliğini koruyor.

Beyaz Saray: Çözülebilir bir sorun

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ise yapay zeka güvenliğini "çözülebilir bir sorun" olarak nitelendirdi. Hassett, şirketlerin yeni güvenlik önlemleri geliştirmesini olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Yapay zekaya ilişkin tartışmalar ABD'de veri merkezlerinin enerji tüketimi, elektrik faturaları ve olası istihdam kayıplarına yönelik endişelerin arttığı bir dönemde yoğunlaşıyor.

Sektöre ve yapay zeka altyapısına yapılan dev yatırımların yeterli getiri sağlayıp sağlamayacağı da piyasaların odağında. Yüksek değerlemelere ulaşan teknoloji hisseleri, harcamaların artması veya beklenen getirilerin sağlanamaması halinde satış baskısıyla karşı karşıya kalabilir.

Trump ise risk tartışmalarına karşı tutumunu, "Olmayacak şeylerden bahsediyorlar. Yapay zekada kim kazanırsa o kazanır" sözleriyle yineledi.