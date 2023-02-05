TSE, TÜRKPATENT'e Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi verdi

TSE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, takdim töreni, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ile TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar ve ilgili personellerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, Enstitünün deneyimli, eğitimli uzman ekibiyle 10 yılı aşkın süredir "Bilgi Güvenliği Sistem Belgesi" hizmeti verdiğini ifade etti.

Gelişen teknolojinin etkisiyle her gün farklı platformlarda bilginin kolaylıkla işlendiğini belirten Şahin, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılmasının stratejik önem taşıdığına dikkati çekti.

Şahin, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı'nın, bu alanda tüm kurum, kuruluşlara ve şirketlere bilgilerinin güvenliğine yönelik riskleri etkin şekilde yönetmek için sistematik, önleyici bir yaklaşım sunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sistemi uygulayan kurum ve kuruluşlar, paydaşlarına, kurumsal, kişisel ve ticari bilgilerin güvenliğini ciddiye alındığını göstermektedir. Bu belgelendirme modeli, bilgi güvenliği konusundaki riskleri, tehditleri ve problemi ortadan kaldırmakta ya da en aza indirmektedir. Paydaşlara verilerin korunması açısından bir bütünlük sunmakta, rolleri ve sorumlulukları açık ve net bir şekilde tanımlayarak iş memnuniyetini ve verimliliğin artmasını sağlamaktadır."

"Farkındalık oluşturuyor"

Belgenin, bilgi güvenliği konusunda farkındalık oluşturduğuna işaret eden Şahin, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin aynı zamanda hassas kurumsal bilgilerin etkin yönetimini teşvik ettiğini belirtti.

Şahin, sistemin, kuruluşların bilgi varlıklarının farkına varmalarına, risklerini belirleyip yönetmeye ve iş sürekliliğini sağlamaya destek olduğunu kaydederek, "Aynı zamanda sistem, bilginin izinsiz veya yetkisiz şekilde erişimini, kullanımını, değiştirilmesini, ifşa edilmesini, ortadan kaldırılmasını, hasar verilmesini ve el değiştirmesini önlemek amacıyla gerekli güvenlik analizleri yapılarak önlemlerin alınmasını sağlıyor." ifadesini kullandı.

"İlk adresimiz TSE'dir"

TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar da Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili ihtiyaç duydukları her konuda ilk adreslerinin TSE olduğunu bildirdi.

Bilgi güvenliğinin TÜRKPATENT için olmazsa olmaz konulardan olduğunun altını çizen Başpınar, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk Patent ve Marka Kurumu, önemli bilgileri kaydederek bunları mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu sebeple ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni almak, hizmetlerimizi hızlı ve kaliteli sunma anlamında kritik bir öneme sahipti. Sistemin kurumumuzda yerleşmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte TSE'den aldığımız katkılar için çok teşekkür ederiz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TÜRKPATENT ve TSE'nin birçok alanda işbirliğini sürdürdüğünü anlatan Başpınar, bu işbirliklerini daha ileri noktaya taşıyacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Şahin, Başpınar'a TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni takdim etti.