TSMC'den yapay zeka rekoru: Çip devinin geliri yüzde 53 arttı

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Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC, yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talebin etkisiyle ağustos ayında rekor gelir açıkladı.

Tayvanlı şirketin geliri geçen ay 514,8 milyar Yeni Tayvan dolarına (yaklaşık 16,35 milyar dolar) ulaştı. Böylece gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,3, temmuz ayına göre ise yüzde 10,1 arttı. TSMC'nin aylık gelirleri üst üste dördüncü ay yükselmiş oldu.

Yapay zeka talebi üretim hatlarını doldurdu

Şirket, temmuz ayında açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarında da yapay zekaya yönelik talebin "son derece güçlü" olduğunu belirtmişti. Bu talep özellikle ileri teknoloji çiplerde kendisini gösteriyor. TrendForce verilerine göre yapay zeka sunucularında kullanılan işlemcilere yönelik güçlü talep nedeniyle TSMC'nin 5, 4 ve 3 nanometrelik gelişmiş üretim kapasitesi ikinci çeyrek boyunca tamamen dolu kaldı.

Şirketin ikinci çeyrek kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77'nin üzerinde arttı. TSMC, üçüncü çeyrekte 44,6 milyar ile 45,8 milyar dolar arasında gelir bekliyor.

Çip pazarının yüzde 72,5'i TSMC'nin elinde

TSMC, küresel çip üretimindeki hakimiyetini de güçlendirdi. TrendForce'a göre şirketin küresel dökümhane pazarındaki payı ikinci çeyrekte yüzde 72,5'e ulaştı. Rakipleriyle arasındaki fark ise oldukça büyük. Samsung Foundry yüzde 5,9 ile ikinci, Çinli SMIC ise yüzde 5,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem çiplerine yönelik talep sektörün tamamını büyütüyor. Dünyanın en büyük 10 çip dökümhanesinin ikinci çeyrek toplam geliri 53,49 milyar dolarla rekor kırdı.

Yeni nesil çipler için 2030 hazırlığı

TSMC bir yandan mevcut yapay zeka talebini karşılamaya çalışırken diğer yandan yeni nesil üretim teknolojilerine hazırlanıyor. Şirket, Hollandalı çip ekipmanı üreticisi ASML ile yeni nesil çip üretimine geçişi hızlandıracak bir girişim başlattı. TSMC, ASML'nin High-NA teknolojisini 2030'dan itibaren gelişmiş çiplerin seri üretiminde kullanmayı planlıyor.

Yapay zeka sistemlerinin giderek daha güçlü ve karmaşık çiplere ihtiyaç duyması, bu teknolojilere yönelik yatırımların önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğine işaret ediyor.