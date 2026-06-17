TÜİK açıkladı: İnşaat üretimi hem yıllık hem aylık arttı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre nisanda inşaat üretimi yıllık yüzde 2,1 artarken aylık ise yüzde 0,7 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı nisan ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı.
Buna göre inşaat üretimi hem yıllık hem aylık bazda artış gösterdi.
Verilere göre inşaat üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artış kaydetti.
Bina dışı yapılarda güçlü artış
İnşaatın alt sektörleri 2021=100 referans yılına göre incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi nisanda yıllık bazda değişim göstermedi.
Aynı dönemde bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 2,7 yükseldi.
Aylık artış yüzde 0,7 oldu
İnşaat üretimi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.
Alt sektörler bazında bakıldığında, bina inşaatı sektörü endeksi aylık yüzde 0,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 yükseldi. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise aynı dönemde yüzde 0,5 geriledi.