TÜİOSB, yaptığı çalışmalarla dünya markaları yaratacak

Takip Et

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, TÜİOSB’nin, Endüstri 4.0 felsefesine uygun, AB Yeşil Mutabakatı’nın tüm kriterlerini karşılayan, ikiz dönüşümü gerçekleştiren bir OSB niteliği taşıdığını dile getirdi. Balta, tüm dünyanın gerçekleştirmek istediği yeşil dönüşümü kuruluşundan itibaren doğası haline getiren TÜİOSB’nin, 100 fabrikayla ve 10 bin kişiden fazla sağlayacağı istihdam ile yeşil ve dijital bir ekosistem kuracağını kaydetti.

Sıfır atık belgesi süreci başladı

TÜİOSB’nin sadece bölgesine değil, ülke kalkınmasına da azami katkı vereceğini belirten Gül Akyürek Balta, temel altyapı sürecinde sıfır atık belgesi alınmasına ilişkin süreci başlattıklarını dile getirdi. TÜİOSB yatırımcılarının sınırda karbon düzenlemesine ilişkin herhangi bir cezaya maruz kalmamasının en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Balta, “Bütün bu çalışmalar, TÜİOSB yatırımcılarına küresel rekabet üstünlüğü ve dünya markası olma fırsatını sağlayacaktır” dedi. “Tarladan çatala değer zinciri ile her aşama izlenebilecek” Sadece sanayi üretimini değil, eğiten, öğreten, yenilikçi bir yapıyı hedefleyen TÜİOSB’nin, yeni nesil bir sanayi üssü olarak hizmet vereceğini belirten Gül Akyürek Balta, en büyük amaçlarının, serbest ticaret anlaşmalarına varabilecek ikili ilişkileri de sağlayabilen bir ticaret ağı kurmak ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı yaratacak projeler gerçekleştirmek olduğunu ifade etti. En önemli projelerden biri olan ‘tarladan çatala değer zinciri’ ile ilgili bilgi veren Balta, TÜİOSB’de üretilen ürünlerin, kullanacakları yüksek teknolojili donanım ve yazılımlarla markette tüketicinin eline ulaşana kadar her aşamasının izleneceğini anlattı. Balta, izlenebilirliğin her aşaması için, tarım alanlarında ve sanayi bölgesinde üretim yapan işletmelerden verileri alarak, ilgili standartlara uygun işleyip büyük veriyi oluşturarak, projeyi hayata geçireceklerini aktardı.

Yatırımcılara sağlanacak avantajlar, güç birliği ile değerini katlayacak

Gül Akyürek Balta, TÜİOSB’nin birinci alanında, ihracatçı, tarım ve gıda ürünleri ile ilgili sanayicilerin yer aldığını belirterek, genişleme alanında yüksek teknoloji kullanarak, çevresel hedeflerine uygun üretim yapacak ve ihraç edecek tüm sektörlerin yatırımcı olabileceğine dikkat çekti. Türkiye’nin ilk yeşil doğan OSB’si olan TÜİOSB’de yer alan yatırımcıların tarım ve gıda sektöründe ihracata yönelik ürünler üreten geniş bir yelpazeye sahip firmalardan oluştuğunu vurgulayan Gül Akyürek Balta, bu konuda yatırımcılara sağlanacak avantajlardan bahsetti. Planlanan ortak lojistik merkezinde, firmaların; ortak pazarlarında bölgede bulunan bu ürün çeşitliliğini avantaja çevirme imkânı bulacağını söyleyen Balta, özellikle uluslararası zincir marketlere, yüksek miktarda ürün ihracatını güç birliği yaparak gerçekleştirebileceğini aktardı.

Bunun yanı sıra, ortak enerji tüketimlerini OSB içinde kurulacak GES’ten uygun fiyatla temin edecek olan yatırımcıların; ortak sağlık güvenlik birim çevre laboratuvarı gibi yatırımlarla maliyetlerini azaltabileceklerini anlatan Balta, “Kümelenme modeli ile de yatırımcısına güç birliği sağlayacak ve projeleriyle yatırımcısını tüm süreçlerde destekleyecektir” şeklinde konuştu.

Öte yandan TÜİOSB’de altyapı ihalesinin başladığını sözlerine ekleyen Balta, şunları kaydetti: “Altyapı ihalemiz ilana çıktı ve 5 Ağustos’ta son bulacak. Yoğun yatırımcı ilgisi sonucunda ön talep toplama sürecini tamamlayarak, 125 ha büyüklüğünde ilave alan başvurusunu da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptık. Yeşil çözümler kullanarak tasarladığımız temel altyapı projemizin Dünya Bankası’nın uluslararası vizyonu ile de örtüşmesi sonucu Dünya Bankası Türkiye’nin en büyük altyapı desteklerinden birini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda OSB’mize tahsis etti. Sağlanan bu finansmanla altyapılarımızın tamamlanmasını ve 2025 yılında fabrikalarımızda üretimin başlayacağını öngörüyoruz. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki, TÜİOSB’nin alt yapı ve inşa sürecinin de bölge için ciddi bir katma değer üretecek ve ülkemiz ekonomisine yapacağı katkı da çok büyük olacaktır.”