Tüketici Güveni Ön Endeksi eylül ayı sonuçları geldi:

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Eylül sonuçları açıklandı. Buna göre; eylül ayında güven endeksi 63,98 oldu.

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin kişisel mevcut durum algısında ve gelecek 12 aya ilişkin beklentilerinde yukarı yönlü bir eğilim izlenirken, geleceğe ilişkin beklentilerde gerileme devam etti.

Tüketici güveni birkaç aylık düşüşün arkasından ağustos ayının ortalarından itibaren hafif toparlanarak yatay bir seyir izlemeye başladı.

Hafif de olsa tüketim eğilimindeki artış yukarı yönlü hareketin temel nedeni oldu.

Tüketim eğilimi hafif artıyor

Ekonomideki yavaşlama ise 12 aylık beklentileri geriletmeye devam eden ana faktör oldu. Bu çerçevede Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 6,62 azalarak 61,87 değerini aldı.

Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi de yüzde 1,06 artarak 60,98 oldu.

Mevcut nominal ve reel faiz oranlarına göre hanehalkı enflasyon beklentilerindeki yükseklik ve döviz kurlarındaki yatay seyir son 1,5 aydır tüketim eğilimini hafif de olsa arttırmaya devam etti.