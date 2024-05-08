Tüketicilerin ilk çeyrekte yaptığı 241 bin 53 uyuşmazlık başvurusu karara bağlandı

Tüketici hakem heyetleri, bu yılın 4 ayında 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı çözüme kavuşturdu. Heyetler, bugüne kadar yaklaşık 17 milyon uyuşmazlığı yargıya intikal etmeden karara bağladı.

Tüketici hakem heyetlerine bu yılın 4 ayında 241 bin 53 başvuru yapıldı, bu dönemde devreden dosyalarla birlikte 247 bin 966 uyuşmazlık karara bağlandı. Başvuruların değeri 1,9 milyar lira olarak hesaplandı.

En fazla şikayet perakende ticarette

Bu dönemde tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde ilk sırada yüzde 12,8 ile ayakkabılara yönelik şikayetler yer aldı.

Bu şikayet konusunu, yüzde 5,67 ile "kredi kartı üyelik ücreti", yüzde 4,68 ile "kıyafet", yüzde 4,25 ile "cep telefonu", yüzde 3,94 ile "mobilya", yüzde 3,31 ile "internet abonelikleri" ve yüzde 2,48 ile "GSM aboneliği" izledi.

Sektörel bazda ise aynı dönemde en çok yüzde 57,72 ile "perakende ticaret" alanında başvuru yapıldı. Bu alanı yüzde 10,63 ile "finansal hizmetler" ve yüzde 8,83 ile "abonelik hizmetleri" sektörlerine yönelik başvurular takip etti.

Tüketiciler şikayetlerini nasıl iletiyor?

Tüketiciler, e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla başvurularını elektronik ortamda iletebiliyor. 2024'ün ilk 4 ayında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildi.