Tüketicilerin sorunları Ticaret Bakanlığının konseyinde ele alındı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketicilerin uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına erişiminde yeni önlemler hayata geçirilirken, bu kişilerin taraf olduğu her türlü sözleşmeyi ve işlemi kapsayan alanlarda yoğun denetimlere aralıksız devam ediliyor ve böylece sağlıklı bir piyasa dengesi oluşturuluyor.

Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 28. Tüketici Konseyi gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığındaki konseyde tüketici örgütlerinin başkan ve üyeleri, özel sektörün ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Tüketicilerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı konseyin ilk bölümünde ilgili derneklerin temsilcileri, tüketicilerin güncel sorunlarını ifade ettiler.

İkinci bölümde ise "Avrupa Birliği Dijital Hizmetler düzenlemeleri ve Türkiye'deki gelişmeler ile Dijital Çağda Yeni İhtiyaçlar ve Tüketicilerin Kolektif Düzeyde Korunmaları", "AB'nin Dijital Dönüşüm Politikalarının Ürün Güvenliği Mevzuatına Yansımaları" ve "Konsey Gündemine İlişkin İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Gündem Önerilerinin Görüşülmesi" başlıklı konularda çalıştay grupları oluşturuldu ve çalıştayların sonuçları konseye sunuldu.

Söz konusu sonuçlara ilişkin genel değerlendirme yapılmasının ardından delegelerce konseyin kararları oluşturuldu.

Tüketici Konseyi, bugüne kadar tüketicilerin haklarını geliştirmeye ve uygulamada yaşanan tüketici sorunlarını gidermeye yönelik birçok karar alırken, bu yıl da tüketicinin korunmasına yönelik alınacak önemli kararlar ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecek ve kararların takibi Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilecek.