Turan: Tek hane için teşviklerin bir kısmı sürmeli

16 Ekim 2017

Ekonomistler, temmuzda yüzde 10,7'ye yükselen işsizlik oranını tek haneye düşürebilmek için büyümede yüksek hızı korumanın önemli olduğu vurguladı.

İşsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre 0,5 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi.

İşsizlik verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekonomistler, iş gücüne katılım oranındaki artışın işsizlik oranındaki düşüşü sınırlandırdığını belirterek, işsizlik oranının tek haneye inmesi için büyüme hızındaki yüksek seyrin korunması ve yatırım ortamını destekleyici politikaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

İşsizlik oranı, temmuzda yüzde 10.7 oldu

"Teşviklerin bir kısmı sürdürülmeli"

Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Müdürü Şakir Turan, temmuz döneminde işsizlik oranındaki artışta iş gücüne katılımın artmasının etkili olsa da istihdam artışlarındaki kırılganlıkların sürmesinin bugünkü istihdam raporunun olumsuz yanı olarak öne çıktığını kaydetti.

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre tarım ve inşaat sektörlerinde istihdamın arttığını, sanayi ve hizmetlerde ise istihdamın daraldığını belirten Turan, "11 Aralık'ta yayımlanacak verilerde, üçüncü çeyrekte geçen yılın düşük bazının etkisi ile GSYH'de yüksek bir yıllık büyüme oranının kaydedildiğini göreceğiz." dedi.

Turan, büyümede yüksek hızın sürdürülmesinin yanında işsizlikte belirgin azalış sağlanabilmesi için kalitenin artırılmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Turan, işsizliği tek haneye düşürebilmek için büyümede yüksek hızı korumanın yanında istihdamı artıran bir büyüme kompozisyonunun sağlanmasının gerekli olduğunu, bunun için de yatırım ortamını iyileştirmeye ek olarak kısa sürede etkili olabilecek ve özel sektör yatırımlarını artıracak seçici teşviklerin uygulanması ve var olan teşviklerin bir kısmının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

"Yatırım ortamını destekleyici politikalar istihdam piyasası için olumlu olacak"

Garanti Yatırım Başekonomisti Nihan Ziya Erdem de bu yıl ekonomideki toparlanmanın istihdam piyasasına etkilerinin gecikmeli olarak devam ettiğini belirterek, mevsimsel etkiler arındırılarak haziran ayı ile karşılaştırıldığında, temmuzda iş gücü sayısının 137 bin kişi arttığını, bu sayının 87 bininin istihdam edildiğini, kalan 50 bin kişinin işsiz olmasının etkisiyle işsizlik oranının yüzde 11,1'den yüzde 11,22'ye yükseldiğini kaydetti.

Erdem, "İstihdam sayısının artması olumlu olsa da yüzde 21,7 ile hala yüksek seyreden genç işsizlik oranı olumsuz. İşsizlik oranlarının düşürülmesi için sürdürülebilir bir büyüme ortamının devam etmesi önemli olacak. Bu kapsamda, 2016 yılında zayıf kalan yatırımların önümüzdeki dönemde artması yeni iş imkanlarının oluşmasını sağlayacaktır. Teşviklerin devam ettiği bir ortamda sürdürülebilir büyümeyi ve yatırım ortamını destekleyici politikalar istihdam piyasası için olumlu olacaktır." diye konuştu.

"İş gücüne katılım oranı zirveyi gördü"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi ise temmuz ayında işsizlik oranının yüzde 10,7 ile yükselişe geçerken, tarım dışı işsizlik oranının da yüzde 13 ile belirgin arttığını söyledi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranının yüzde 11,2 ile artış eğilimine geçtiğine işaret eden Bürümcekçi, "Ocak-mart döneminde aylık ortalama 154 bin artış ile yıla çok olumlu başlangıç yapılırken, ikinci çeyrekte ortalama 84 bin artışla bir miktar hız kestiği görülmüştü. Üçüncü çeyreğin ilk ayında ise 42 bin kişilik istihdam kaybı gözlenmekte. Önceki 7 ayda üst üste istihdam artışları izlenmişti. Diğer taraftan, mevsimsellikten arındırılmış iş gücüne katılım oranı yüzde 52,9 ile yeni tarihi zirvesini gördü." şeklinde konuştu.

Bürümcekçi, iş gücü piyasasında iyileşme eğiliminin tersine dönme işaretleri verdiğini, büyümedeki güçlü toparlanmanın bozulmayı görece sınırlı tutmasının beklenebileceğini kaydetti.

"İstihdam artışı ekonomideki büyüme oranının çok gerisinde"

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, mevsimsellikten arındırılmış istihdamın temmuz döneminde, tarım sektörü ve inşaat istihdamı artışı kaynaklı olarak yükseldiğini ifade ederek, "Ne var ki iş gücüne katılım oranındaki yukarı yönlü seyir sonucu yıl başından bu yana düşen işsizlik oranı, bu yıl ilk defa arttı. Sanayi istihdamında zayıf seyir sürerken, hizmetler istihdamı bu yıl ilk defa bir önceki aya göre azalış gösterdi." diye konuştu.

Kanlı, genel olarak bakıldığında, yıl başından beri istihdam artışının ekonomideki büyüme oranının çok gerisinde kaldığını belirterek, "Özellikle sanayi istihdamındaki artışın çok sınırlı kalışı, sanayide yeni istihdamdan imtina edildiğini gösteriyor." dedi.

Gelecek dönemde istihdam artışının artmaya ancak artış oranlarının ekonomik büyüme oranlarının altında kalmaya devam edebileceğini kaydeden Kanlı, diğer taraftan iş gücündeki yukarı yönlü eğilimin süreceğini, bunun da işsizlik oranlarında düşüş alanını sınırlayacağını söyledi.

Kaynak: AA