TÜRES Genel Başkanı: "Yeni düzenleme, çalışanların gelirinde artış sağlayacak"

Ramazan Bingöl, bahşişlerin kredi kartı ile ödenebilmesi ve bu gelirin işletme hesabına girmeden farklı bir hesapta toplanmasının çalışanların gelirinde de ciddi bir artış sağlayacağını ve bunun kayıtlı ekonomi adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Bingöl, "Yeni düzenleme ile bahşişler şeffaf olarak takip edilebiliyor ve nakit bulundurma zorunluluğu olmadan her müşterinin bahşiş bırakabilmesini sağlıyor. Bahşiş oranlarında ciddi artış sağlayacak yeni düzenlemenin neticesinde gider olarak kayıt altına alınabilecek bir belge de oluşturulabiliyor" ifadelerini kullandı.

Çalışana kalan ücret artacak

Ramazan Bingöl, hesap ödeme açısından kredi kartı kullanım oranlarının yüzde 90'ın üstünde olduğunu ve bu ödeme yönteminin hesap pusulalarında yasal olarak yalnızca 'servis ücreti' namı altında mümkün olabildiğine dikkati çekti. Bingöl, bu uygulamadaki ücret tanımı nedeniyle yüzde 50'nin üzerinde bir kesinti sonrası servis çalışanlarına ödeme yapılabildiğini ve bu durumun çalışan hak edişi açısından ciddi bir azalmaya sebep olduğunu, bunun da restoran ve turizm işletmeleri çalışanlarını mağdur ettiğini vurguladı.

Yeni düzenleme sonrası müşterilerin inisiyatifi ve isteği doğrultusunda alınacak olan bahşişlerden yüzde 10'luk bir kesinti yapılması sonrası geri kalan tüm miktarın çalışana aktarılacağını aktaran Bingöl, "Zorunlu 'servis ücreti' uygulamasında 100 liralık bir tahsilatta çalışana 45-50 lira gibi bir rakamın verilebiliyor fakat yeni 'bahşiş' düzenlemesi ile bu tutarın 90 liraya çıkacak" ifadesini kullandı.

Yeni düzenleme sektörün gelişmesine katkı sağlayacak

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, yeni uygulamayla çalışanların hak ediş miktarlarının artacağını belirtti. Bingöl, şöyle devam etti: "Çalışanlar tüm bu süreci belgelendirilebilecek. Nakit bahşişleri gelir olarak gösteremeyen sistem son bulacak. Geçmişte yüzde 50'nin üzerinde olan kesintiler bu yeni düzenleme ile birlikte yüzde 10 ile sınırlı kalacak ve servis personelinin hak ediş miktarındaki bu artış sektörel düzeyde nitelikli iş gücünü de artıracak. Yeni sistemle birlikte tüm süreç kayıt altına alınırken hem çalışan, hem işletme hem de kamunun yararına olacak bir sistem yürürlüğe girecek."

Dünyadaki uygulamalara bakıldığında yeni düzenlemeyle kredi kartları ile yapılan bahşiş ödemelerinde artışların yaşanacağının öngörüldüğünü aktaran Bingöl, şunları kaydetti: "Maliye İdaresine ödenecek kesinti ile bahşişlerden kamuya da pay aktarılmış olacak ve bu düzenlemenin çalışan işveren ve devlete faydası olacak. Bu uygulamanın bir an önce yasalaşmasını arzu ediyoruz, sektöre, çalışanlara ve devlete faydalı olacak bu çalışma ile müşteri memnuniyeti de artacak" Bingöl, bu yeni düzenlemenin herkesin yararına olduğunu yineleyerek, "Bu düzenleme sektörümüzün gelişimi adına kısa ve uzun vadede ciddi ve önemli bir adım. Düzenlemenin devamlılığı ve ilerletilmesi için tüm paydaşlarla ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.