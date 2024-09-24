Türev karteli soruşturmasında yeni gelişme: AB'den Deutsche Börse'ye baskın

AB, türev karteli soruşturması kapsamında Deutsche Börse'ye baskın yaptı. AB Komisyonu'nun denetlenen şirketlerin finansal türev ürünlerinde AB antitröst kurallarını ihlal etmiş olabileceğinden endişe ettiğini belirttiği açıklamasında, baskınların, rekabete aykırı olduğundan şüphelenilen uygulamalara yönelik ön soruşturma kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Komisyon denetimlerinin şirketlerin rekabete aykırı davranıştan suçlu olduğu anlamına gelmediği anımsatıldı.

Rekabete aykırılık olduğunda yüksek cezalar söz konusu

Deutsche Börse yetkilisi, türevlerle ilgili antitröst ihlal iddiaları nedeniyle AB Komisyonu'nun, kurumlarına baskın düzenlediğini doğruladı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara küresel cirolarının yüzde 10'una varacak seviyede yüksek para cezaları uygulayabiliyor.