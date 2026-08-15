Turizm sezonuyla birlikte rekor geldi: Çalışan sayısı ilk kez 1,5 milyonu aştı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye'de yaz sezonunun başlaması ve turistik bölgelerde hareketliliğin artmasıyla konaklama ve yiyecek hizmetlerinde istihdamda tarihi bir eşik aşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ücretli çalışanların sayısı Haziran 2026'da 1 milyon 503 bin 537 kişiye yükseldi.

Böylece sektördeki ücretli çalışan sayısı, verilerin hesaplanmaya başladığı 2009 yılından bu yana ilk kez 1,5 milyon sınırını aşarak rekor kırdı.

Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı 16,3 milyonu geçti

TÜİK verilerine göre Türkiye genelindeki ücretli çalışan sayısı 2026'nın ilk yarısında 16,3 milyonun üzerine çıktı.

İmalat ve ticaret, ücretli çalışanların en fazla yoğunlaştığı sektörler olarak öne çıkarken konaklama ve yiyecek hizmetlerinde haziran ayında önemli bir eşik aşıldı.

Turizm bölgelerinde sezonun Kurban Bayramı nedeniyle erken başlamasıyla oluşan hareketlilik, sektörün istihdam rakamlarına da yansıdı.

2009'dan bu yana en yüksek seviye

Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde Haziran 2025'te 1 milyon 456 bin 619 kişi çalışıyordu. Bu sayı Haziran 2026'da 1 milyon 503 bin 537'ye yükseldi.

Böylece sektördeki ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı.

Aynı zamanda 2009'da başlayan veri serisinin en yüksek istihdam rakamına ulaşıldı.

63 aydır kesintisiz artıyor

Sektördeki yükseliş yalnızca turizm sezonuna bağlı kısa süreli bir hareketlilikle sınırlı değil. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı yıllık bazda 63 aydır kesintisiz artıyor.

Sektörde yıllık bazda çalışan sayısının gerilediği son dönem, Kovid-19 salgınının etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği Mart 2021 olmuştu.

Restoran ve kafelerde çalışan sayısı 1 milyonu geçti

Rekorun dikkat çeken bir diğer ayağı ise yiyecek ve içecek hizmetlerinde yaşandı. “Yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetleri” kategorisinde çalışanların sayısı tarihte ilk kez 1 milyon sınırını aştı.

Haziran 2026 itibarıyla bu alandaki ücretli çalışan sayısı 1 milyon 10 bin 175 kişi olarak hesaplandı.

Konaklama sektöründeki ücretli çalışanların sayısı ise aynı dönemde 493 bin 362 kişi oldu.