Türk Eximbank, AKKB’den kredi sağladı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile 150 milyon euro tutarında azami 7 yıl vadeli kaynak için kredi anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Söz konusu kaynak, 250 kişiden az personeli olan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri sabit sermaye yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla cazip koşullarda kullandırılacaktır. Kredinin en az 53 milyon eurosunun kadının işgücüne katılımını destekleyen özel sektör KOBİ’lerine kullandırılması hedeflenmektedir" diye konuştu.