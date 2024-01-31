Türk Eximbank'tan ihracatçıya 50 milyar dolarlık destek

Güney, Türk Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı destekler, uygulamaya aldığı projeler ve 2024 yılı planlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk Eximbank'ın, ülkedeki en büyük kredi hacmine sahip 9'uncu banka ve Türkiye'nin en büyük alacak sigortası kuruluşu olduğuna işaret eden Güney, kurumun ihracata katkısına dikkati çekti.

Güney, son yıllarda Türkiye'nin ekonomik büyümesinde en önemli itici gücünün ihracat olduğunu, bu kapsamda ülkenin resmi ihracat destek kuruluşu olarak Bankanın üstlendiği misyonun daha da önem kazandığını söyledi.

İhracatçılara sağlanan desteklere değinen Güney, şöyle konuştu:

"2023 yılında ihracatçılarımıza 19,6 milyar dolar nakdi kredi sağladık ve 22,4 milyar dolar tutarındaki vadeli alacağı sigorta ederek, onları tahsilat riskinden koruduk. İhracatçılarımızın güvenle ihracat yapmalarını sağladık. Böylece, 2023 yılında ihracatçılarımıza 42 milyar dolar destek vermiş olduk."

"Finansman desteği artarak devam edecek"

Güney, ihracatın tabana yaygınlaşması için KOBİ'lerin banka desteklerine erişimine büyük önem verdiklerini aktararak, Türk Eximbank desteklerinden faydalanan ihracatçılar arasında 2020 yılında yüzde 70 olan KOBİ payını 2023 yılı sonunda yüzde 84,2 seviyesine yükselttiklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı sermaye artışlarıyla Bankanın sermaye yapısının oldukça güçlendiğine dikkati çeken Güney, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın Temmuz 2023'te 6,8 milyar lira ve bu yılın ilk günlerinde 3,3 milyar lira olmak üzere yapmış olduğu 10,1 milyar liralık nakdi sermaye desteğinin kaldıraç etkisiyle Bankamızın başta KOBİ'ler olmak üzere tüm ihracatçılara sağlamış oluğu finansman desteği artarak devam edecektir. 2024 yılında da küresel konjonktürde yaşanan olumsuzluklara rağmen, ülke olarak ihracat hedefimizi gerçekleştirmek için ihracatçımıza olan kredi ve alacak sigortası desteğimizi daha da artırarak 50 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planlıyoruz. Bu desteğin 24 milyar doları kredi ve 26 milyar doları sigorta ve garanti olarak sağlanacak."

"İhracatçıların finansmana erişim maliyetlerini azalttık"

Güney, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak için çok önemli bir adım atarak kredi teminat yapısını bankacılık sektöründeki uygulamalar doğrultusunda çeşitlendirdiklerine işaret ederek, "İhracatçılarımızın kredi ve ihracat değerliliğini ölçerek değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Bu değerlendirme sonucunda ihracatçı firmalarımız, teminat mektubunun ve Bankamız 'İhracat Alacak Sigortası Poliçesi'nin yanı sıra sektördeki diğer ticari bankalarda da olduğu gibi menkul kıymet rehini, kefalet kurumlarının kefaleti, ipotek, gerçek ve tüzel kişi kefaletleri gibi diğer alternatif teminat türleri ile Eximbank kredi programlarından yaralanabilecek. Bu uygulamanın hayata geçmesiyle ihracatçıların finansmana erişim maliyetlerini azaltarak desteklerimizin erişilebilirliğini arttırdık." değerlendirmesinde bulundu.

"Faiz hassasiyeti olan ihracatçılara çözüm"

Faiz hassasiyeti olan ihracatçılara yönelik çözüm üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Güney, BDDK'nin 2019 yılında Bankacılık Kanunu'nun kapsamını genişletmesiyle kalkınma ve yatırım bankalarının pencere usulüyle faizsiz finans hizmeti sunmasının önünün açıldığını anlattı.

Güney, söz konusu kararın ardından bu alandaki faaliyetlere hız kazandırdıklarına dikkati çekerek, bir yandan ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarına başlarken bir yandan da bu ürünlerin uygunluk onayını verecek Danışma Komitesini Banka bünyesinde kurduklarını söyledi. Faizsiz finans esaslarına göre temin ettikleri fonları Katılım Finans Yatırım Kredisi ile kullandırmaya başladıklarını anımsatan Güney, "İhracat kredi sigortası alanında bir ilk olan katılım esaslı alacak sigortasını (tekafül) ise geçen sene ihracatçılarımızın hizmetine sunduk. İhracatçıların ihtiyaçları doğrultusunda ilgili düzenleyici kurumların ve katılım bankalarının da katkılarıyla katılım bankacılığı prensiplerine uygun yeni ürün ve hizmetler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Reeskont kredi faizleri sabitlendi"

Bankanın nakdi kredi desteklerinden en önemlisinin Merkez Bankası kaynaklı Türk lirası reeskont kredisi olduğunu belirten Güney, şunları söyledi:

"Merkez Bankamız tarafından Temmuz 2023'ten itibaren sunulan günlük reeskont kredi limitleri 10 kat artırılarak 3 milyar 50 milyon liraya yükseltildi. Bu limitin 2 milyar 50 milyon liralık bölümü Türk Eximbank'a tahsis edildi. İhracata ve ihracatçıya olan desteğin önemli bir göstergesi olarak Türk lirası reeskont kredileri faiz oranı Merkez Bankamız tarafından yüzde 25,93 olarak belirlenerek sabitlendi. Böylece bankacılık sektöründe hızla yükselen ticari kredi faizlerine rağmen firmalarımızın uygun maliyetli finansmanla ihracatlarını artırmalarına olanak sağlanmış oldu."