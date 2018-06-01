Türk Eximbank'tan tahvil ihracı öncesi Avrupa turu

01 Haziran 2018

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2017 Aralık ayında Japonya, 2018 Şubat ayında ABD ve Mayıs ayının başında Hong Kong ve Tayvan’da gerçekleştirdiği ziyaretler serisine ek olarak bu hafta Zürih, Frankfurt ve Amsterdam’da, Türk Eximbank ile ihraç edilen tahvilleri sayesinde hâlihazırda bir ilişki içerisinde olan 15 kurumsal yatırımcı ile 4 gün süren bir dizi toplantı düzenledi. Portföylerindeki toplam varlıkları milyarlarca euroyu aşan, Avrupa’nın önde gelen finansal kuruluşları ile yapılan bu toplantıları, Türk Eximbank’ın senelerdir yakın işbirliği içinde olduğu ING Bank organize etti.

Türk Eximbank’ın sağladığı orta/uzun vadeli finansmanın, dolayısıyla ihracatçılara sağlanan desteğin arttırılması amacıyla düzenlenen bu toplantılar, her yıl eurobond piyasalarından 1 milyar dolar civarında kaynak bulan Türk Eximbank için büyük bir öneme sahip.

Nitekim şubat ayında ABD yatırımcıları ile yapılan görüşmelerin Türk Eximbank’ın Mart ayında gerçekleştirdiği tahvil ihracına oldukça olumlu bir etkisinin olduğu ve bunun sonucunda ihraç edilen tahvilin yarısına yakın tutarının Amerikalı kuruluşlar tarafından satın alındığı belirtildi. 500 milyon dolar tutarındaki bu son ihraç ile tahvil yükümlülükleri 3,25 milyar dolara ulaşan Türk Eximbank’ın yurt dışı borçlarının üçte birini de tahvillerden sağladığı kaynaklar oluşturuyor.

Yılın ikinci yarısında bir tahvil ihracı daha yapmayı ve önümüzdeki aylarda ilk sukuk ihracını gerçekleştirmeyi planlayan Türk Eximbank’ın, bu toplantılarda yatırımcılara Banka’nın son dönem faaliyetleri ile mali durumuna ek olarak Türkiye ekonomisi ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin güncel gelişmeleri anlattığı aktarıldı.