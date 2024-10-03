Türk fındığına talep artıyor: Yılın ilk 9 ayında değerde yüzde 44 yükseldi

Türkiye'nin ocak-eylül dönemindeki fındık ihracatı, geçen yıla göre miktar bazında yüzde 11 artarken, yılın ilk 9 ayında ise değerde yüzde 44'lük bir yükseliş kaydetti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, bu yılın 9 ayında 214 bin 323 ton fındık ihracatı yapıldığını ve bu ihracattan 1 milyar 740 milyon 734 bin dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

Cirav, artışın sebebi olarak yüksek döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki güçlü talebi işaret etti.

En fazla fındık ihraç edilen ülkeler: Almanya ilk sırada

Mehmet Cirav’ın açıklamalarına göre, Türkiye ocak-eylül döneminde 124 ülkeye fındık satışı gerçekleştirdi. İhracatta Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Avusturya en büyük pazarlar arasında yer aldı. Bu ülkeler, toplam ihracatın büyük bir kısmını oluştururken, Avrupa pazarındaki talebin artış eğilimi gösterdiği belirtildi.

Yeni ihracat sezonuna güçlü başlangıç

Fındık ihracat sezonunun eylül ayında başlamasıyla birlikte Türkiye, henüz ilk ayda 24 bin 849 ton fındık ihraç etti ve bu ihracattan 196 milyon 36 bin dolar döviz girdisi sağladı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, miktar bazında yüzde 2, değer bazında ise yüzde 30 oranında artış yaşandı. Mehmet Cirav, yeni sezona iyi bir başlangıç yapıldığını ve 2024-2025 ihracat sezonunda daha da güçlü bir performans sergileneceğini ifade etti.

Trabzon’dan yapılan ihracatta da artış var

Mehmet Cirav, Trabzon ilinden yapılan ihracata da değinerek, 2024 yılının ocak-eylül döneminde Trabzon'dan toplam 62 bin 269 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiğini ve bu ihracattan 533 milyon 623 bin dolar döviz girdisi sağlandığını belirtti. Ayrıca, yeni sezonda Trabzon'dan yapılan ihracatın ilk ayında 3 bin 148 ton fındık ihracatına karşılık 25 milyon 583 bin dolarlık gelir elde edildiğini açıkladı.

İhracatçılar ileriye dönük umutlu

Fındık ve Mamulleri Komitesi Başkanı Cirav, uluslararası pazarlarda Türk fındığına olan talebin istikrarlı bir şekilde artış gösterdiğini ve bu yıl sonuna kadar ihracat rakamlarının daha da yükselebileceğini ifade etti. Cirav, Türk fındığının kalitesinin global pazarlarda kendini kanıtladığını ve Türkiye’nin dünya fındık pazarındaki lider konumunu sürdürdüğünü belirtti.

Yatırımcılar ve üreticiler açısından olumlu bir tablo çizen Cirav, döviz kazandırıcı etkisi yüksek olan fındık ihracatının ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını vurguladı.