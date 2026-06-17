Türk hamsisine talep arttı: İhracatta yüzde 70'lik sıçrama

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Türkiye'nin ocak-mayıs dönemindeki hamsi ihracatı 7 milyon 306 bin 333 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yılın ilk 5 ayında Türkiye'den 2 bin 662 ton hamsi ihraç edildiğini belirtti.

20 ülkeye hamsi satıldı

İskender, söz konusu dönemde hamsi ihracatından 7 milyon 306 bin 333 dolar gelir elde edildiğini ve 20 ülkeye dış satım gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türkiye'nin hamsi ihracatında Belçika ilk sırada yer aldı.

İskender, "Belçika'ya ocak-mayıs döneminde 1 milyon 876 bin 910 dolarlık hamsi ihraç edildi. Bu ülkeyi 1 milyon 626 bin 918 dolarla Fransa, 1 milyon 453 bin 497 dolarla Ukrayna takip etti" dedi.

Avrupa pazarında ilgi sürüyor

Hamsi ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 70, değer bazında ise yüzde 20 arttığını aktaran İskender, Türk hamsisine özellikle Avrupa pazarında ilginin devam ettiğini kaydetti.

Su ürünleri sektörüne yönelik beklentilerinin yüksek olduğunu belirten İskender, hamsi ihracatında yakalanan ivmenin yılın kalan döneminde de sürmesini beklediklerini söyledi.