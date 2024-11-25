Türk ihracatçılar ABD pazarında güçleniyor: İhracat yıl sonunda 16 milyar doları aşacak!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Ahmet Güleç, ABD’ye yönelik ihracatın bu yıl güçlü bir artış gösterdiğini belirtti. 2023 yılının ocak-ekim döneminde ABD’ye yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 artarak 13,4 milyar dolara ulaştığını açıklayan Güleç, yıl sonunda bu rakamın 16 milyar doları aşmasının hedeflendiğini ifade etti.

TİM’den yapılan açıklamada, ABD’nin Türkiye için stratejik bir pazar olduğuna vurgu yapıldı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Houston ticaret heyetinde 10 farklı sektörden 13 firma temsilcisi, 120 ABD şirketi ile toplam 200’ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Ahmet Güleç, ABD’nin 3,1 trilyon dolarlık ithalatıyla dünyanın en büyük alıcı pazarı olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Geçen yıl ABD’ye 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Rekabet koşullarına rağmen bu yıl daha iyi bir performans sergiliyoruz. ABD şu anda Türkiye’nin ikinci büyük pazarı haline geldi. 2025’te de bu trendi devam ettirmek adına özel çalışmalar yürütüyoruz.”

ABD ile ticarette yoğun faaliyetler

Türkiye’nin ABD pazarındaki varlığını güçlendirmek adına bu yıl içinde önemli çalışmalar yapıldığı açıklandı. 2023’te ABD’de toplam 54 fuara katılım sağlandı ve 6 ticaret heyeti düzenlendi. Houston’daki son ticaret heyeti kapsamında demir-çelik, tekstil, kimyasal ürünler, mobilya gibi sektörlerdeki Türk firmaları, ABD’li alıcılarla buluştu.

Güleç, Türkiye’nin ABD ile ticarette mevcut potansiyelini artırmaya devam edeceğini ve stratejik planlamalarla bu pazardaki gücünü daha da pekiştireceğini vurguladı.