Türk insanı Cumhuriyet’le 253 kat zenginleşti
DÜNYA’nın derlediği verilere göre, 95 yıllık Cumhuriyet döneminde nüfus yaklaşık 6.5 kat, milli gelir dolar bazında bin 633 kat, kişi başına milli gelir ise 253 kat büyüdü.
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