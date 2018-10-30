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Türk insanı Cumhuriyet’le 253 kat zenginleşti

DÜNYA’nın derlediği verilere göre, 95 yıllık Cumhuriyet döneminde nüfus yaklaşık 6.5 kat, milli gelir dolar bazında bin 633 kat, kişi başına milli gelir ise 253 kat büyüdü.

Türk insanı Cumhuriyet’le 253 kat zenginleşti
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