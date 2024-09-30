TÜRK-İŞ hesapladı: Açlık sınırı 20 bin liraya dayandı; yoksulluk sınırı 65 bin lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), web sitesinden eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk araştırmasını yayınladı.

Buna göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 19 bin 830 lira 73 kuruşa ulaştı.

Yetişkin erkek için gıda harcaması 6 bin lira olurken, bu rakam kadın için 5 bin lira civarında. Bir genç ayda 5 bin 863 liralık gıda harcaması yaparken, çocuklar için rakam 3 bin lira seviyesinde.

Buna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırına ulaşabilmesi için 17 bin 2 liralık asgari ücretin üzerine en az 2 bin 828 lira daha gerekiyor.

Açlık sınırı bir ayda yüze 2,9; altı ayda yüze 37,41 arttı. Son on iki aylık değişim oranı yüzde 48,72 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 71,23 olarak gerçekleşti.

TÜRK-İŞ'in paylaştığı grafikte TÜİK enflasyonu ile açlık sınırının artış hızındaki düşüş arasında paralellik olduğu görüldü.

Tek çalışanın maliyeti 25 bin lira

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 64 bin 595 lira 21 kuruşa yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 25 bin 706 lira 18 kuruş oldu.

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan çarşı-pazar-market

dolaşılarak derlenen gıda ürünleri fiyatlardaki değişim de belli oldu.

Raporda gıda maddeleri için şu ayrıntılar verildi:

"Süt, yoğurt, peynir grubunda;

Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin bulunduğu bu grupta geçtiğimiz aya göre bir fiyat değişikliği

tespit edilmedi. Rekabet gereği fiyatlar kontrollü olarak değişse de ortalama olarak aynı

kaldığı gözlemlendi.

Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, ürünlerinin bulunduğu grupta;

Et fiyatları bu ay tavuk ürünleri dışında “kısmen de olsa” azaldı. Dana etinin kilogram

fiyatında 26 TL, kuzu etinin kilogram fiyatında ise 12 TL azalış olduğu tespit edildi. Tavuk

etinin fiyatı sabit kaldı. Avlanma yasağının sona ermesiyle birlikte balık ürünleri çeşitlendi.

Palamut, hamsi, levrek, çupra gibi tezgâhlarda yaygın bulunan balık çeşitlerinin kilogram

fiyatları 150 TL ile 450 TL arasında değişiklik göstermektedir. Genellikle okulların açılmasıyla

artan yumurta fiyatları bu yıl da artış gösterdi. Kuru baklagiller grubunda nohut ve kırmızı

mercimeğin kilogram fiyatlarında 2-3 liralık bir artış tespit edilirken diğer ürünlerin fiyatları

sabit kaldı.

Taze sebze-meyve grubunda;

Taze meyve-sebze fiyatları bu ay mutfağa olumsuz yansıdı. Hesaplamada her zaman olduğu

gibi gıda harcaması içinde günlük kullanımı yaygın olan mevsim ürünleri esas alındı. Her ay

dikkatle takip edilen patates ve kuru soğan fiyatında bu ay bir değişiklik tespit edilmedi.

Meyve fiyatlarında ortalamada 3 TL’lik bir artış tespit edilirken sebze fiyatlarında da

ortalamada 10 TL’lik artış tespit edildi.

Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dâhil

değil) kg fiyatı 37,50 TL, ortalama meyve kg fiyatı 63,43 TL oldu. Hesaplamada -bu ay- 21’i

sebze ve 11’i meyve olmak üzere toplam 32 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama

meyve-sebze kg fiyatı 1,56 TL artış göstererek 46,16 TL olarak tespit edildi (ana yemekleri

tamamlayan maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşillikleri bu hesaplamada “Ortalama MeyveSebze Fiyatı” na dâhil edilmektedir).

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta

En son Mayıs ayında gelen zam ile birlikte Ankara’da 200 gramı 10 TL olan ekmeğin fiyatında

bu ay değişiklik görülmedi. Diğer ürünlerden pirinç, bulgur, makarna ve irmiğin fiyatında da

değişiklik görülmedi. Un fiyatında bazı marketlerde ürün bazlı fiyat artışları tespit edildi fakat

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta;

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu bu grupta; ayçiçek yağının kilogram fiyatında 5 TL’lik artış

tespit edildi. Diğer ürünlerden zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatı sabit kaldı. Yeşil zeytin

kilogram fiyatında 7 TL’lik artış tespit edilirken siyah zeytinin kilogram fiyatı ise 4 TL düştü.

Yağlı tohum ürünlerinden sadece fındık fiyatında artış tespit edildi.

Son grup içinde yer alan diğer gıda maddelerinden;

Son grupta yer alan gıda maddelerinden baharat ürünleri(kimyon, nane, karabiber vb.)

geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gösterdi. Çay fiyatlarında marketler arası değişkenlik

dikkat çekti fakat ortalamayı etkileyen bir değişiklik tespit edilmedi. Ihlamurda yeni

mahsulün gelmesiyle birlikte ciddi bir fiyat artışı gerçekleşti. Diğer ürünlerden pekmezin

fiyatında 3 TL’lik bir artış tespit edildi. Geçen ay kısmi miktarda artış gösteren bal ve şekerin

fiyatı sabit kaldı. Fakat reçel fiyatı düştü. Tuz ve salça fiyatları geçen ay olduğu gibi bu ay da

sabit kaldı."