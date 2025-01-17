TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçilerinin zam taleplerini belirliyor: Görüşmeler başladı, gözler kararda!

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin maaşlarına 2025-2026 dönemi için yapılacak zam oranını belirleyecek olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için hazırlıklar hız kazandı. Süreci yöneten TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, görüşmeler öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Karayolları, demiryolları, elektrik santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işçileri ilgilendiren sözleşmenin sonuçları, diğer toplu iş sözleşmeleri için de rehber olacak.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’te hazırlıklar sürüyor

TÜRK-İŞ, 22 Ocak’ta Kamu Koordinasyon Kurulu’nu toplayacak ve bu toplantıda alınan kararlar 23 Ocak’ta Başkanlar Kurulu’nda ele alınacak. Öte yandan, HAK-İŞ de kendi Kamu Koordinasyon Kurulu’nu oluşturdu ve sendikaların taleplerini dinlemek için ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurul, önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek.

Yetki süreci tamamlanıyor

Sözleşme kapsamındaki sendikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurularını yaptı. Tüm yetki belgelerinin ocak ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Memur zam görüşmeleri de yaklaşıyor

Kamu işçileri için yapılacak görüşmeler, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin maaş zammını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine de zemin oluşturacak. Memurların zam oranlarına yönelik süreç, 1 Ağustos 2025’te başlayacak.

Özel sektöre etkisi olacak

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, özel sektördeki toplu iş sözleşmelerine de rehberlik edecek. Özellikle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Grup Toplu İş Sözleşmesi gibi kritik anlaşmalarda kamu işçilerinin alacağı zam oranları dikkate alınacak.