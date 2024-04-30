TÜRK-İŞ'in açlık sınırı asgari ücreti geçti! Çay simit hesabı ise açlık sınırına yaklaştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. TÜRK-İş'in hesabına göre, Nisan ayında açlık sınırı 17 bin 725 TL olarak tespit edildi. Böylece açlık sınırı Ocak 2024'ten bu yana net 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücretin üzerine çıktı.

Tanıma göre; açlık sınırı Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarına karşılık geliyor.

Bir bardak çay ne kadar?

Ankara Kahveciler Odası’nın 2023 yılı için belirlediği tarifeye göre 3. Sınıf Oyun Salonları, Kahvehane ve Kıraathaneler Azami Fiyat Listesi’ne göre; bir bardak çay 15 TL.

Bir simit ne kadar?

Ankara’da Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası simit fiyatını 15 TL’ye çıkarmıştı. Ancak sonrasında zam iptal edilmişti. Kısaca Ankara’da simit 10 TL’den satılıyor.

Bir aile sadece simit yiyip çay içse...

Dört kişilik bir aile günde üç öğün bir simit yiyip bir çay içtiğini varsayarsak;

Bir kişi günde üç öğünden üç simit için 30 TL, üç çay için ise 45 TL ayırmak zorunda. Simit ve çay kişi başı günde toplam 75 TL ediyor. Yani dört kişilik bir aile sadece çay simit için günde 300 TL vermek durumunda. Bir ayı 30 günden hesapladığımızda bir ailenin cebinden simit için 3600 TL, çay için 5400 lira çıkıyor. Toplam ise 9 bin TL ediyor.

Dört kişilik ailede iki kişinin tek simitle doymayıp da öğün başına iki simit yediğini, iki de çay içtiğini düşünürsek;

Buna göre; anılan aile günde altı simit daha fazla yiyeceği için günlük simit masrafı 60 TL, aylık simit masrafı ise 1800 TL artacak. Çay masrafı ise günlük 90 TL, aylık 2700 TL yükseliyor. Fazla simit ve çay için bu ailenin cebinden 4500 TL çıkacak. Bu tabloya göre; toplamda ise ailenin cebinden çıkacak rakam 13 bin 500 TL ediyor.