TÜRK-İŞ'ten asgari ücret komisyonu

Tekgıda-İş Sendikası Kocaeli İl Temsilciliğini ziyaretinde basın toplantısı düzenleyen Atalay, çalışma hayatındaki sorunların kılıf değiştirerek de olsa devam ettiğini söyledi.

Atalay, sadece yüzde 14'ü örgütlü bir toplumda temsilcilik yaptıklarını ve bu tablonun başta sendikalar olmak üzere ülkeye yakışmadığını ifade etti.

Geçici işçilerin sorununu anlattıklarını, taşeron sorununu da anlatmaya devam ettiklerini vurgulayan Atalay, seçim öncesi taşeron meselesine ilişkin başlatılan çalışmaların sonuçlandırılmasını talep etti.

Komisyon kuracaklar

Atalay, önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili görüşmelerin başlayacağını anımsatarak, şunları söyledi: "Kasımın 20'sinden sonra komisyonu kurarız. Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmayalım. Asgari ücreti 20 senedir anlatıyorum. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Sendikanın olduğu yerde aile yardımı, ikramiye, servis, yemek olur. 8 milyon işçi, sanki bizim üyemiz, ailemizin parçası gibi gayret sarf ediyoruz. Allah nasip ederse kasımın 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar."