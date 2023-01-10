Türk mermercileri 2023 yılından da çok umutlu

Efendioğlu, dünya genelinde bir resesyonun olduğu dönemde Türk madencilerinin beklentilerin üzerinde bir performans sergilediğini anlatarak, özellikle işlenmiş üründeki ihracat artışının sevindirici olduğunu kaydetti. Blok mermer ihracatının 809 milyon dolardan 669 milyon dolara gerilediğini ve bu düşüşe olumlu baktıklarını vurgulayan Efendioğlu, şöyle konuştu:

“Yıllardır Türkiye’de hükümet politikası mermerin işlenmiş olarak satılması. Blok olarak daha az satılması. İşte bunu yavaş yavaş başarmaya başladık. 2021 yılında 1 milyar 282 milyon dolar olan işlenmiş mermer ihracatımız 2022 yılında 1 milyar 470 milyon dolar oldu. Ocakçılıkta İtalya’yı ekipman ve ocak kapasitesi olarak geçmiştik. Şimdi Denizli ve Afyonkarahisar civarına yeni yeni kurulan mermer fabrikalarıyla İtalya ve İspanya’yı fabrikacılıkta da geride bırakmaya başladık. İtalya ve İspanya’yı geçiyoruz.” Efendioğlu, blok mermer ihracatıyla ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkati çekerek, “Blok mermerlerin yurt dışına ucuza verilip işlenmiş ürün olarak geri alındığına ilişkin şehir efsanesi var. Biz bloklarımızı iyi fiyata satıyoruz. İşlenmiş mermerin yurt dışından getirilmesi devede kulak bile değil.” ifadelerini kullandı.

İşlenmiş mermer ihracatındaki artış devam edecek

Efendioğlu, sektörün 2023 hedefine de değinerek, sözlerini şöyle tamamladı: “2023’te işlenmiş mermerde ihracat artışının devam edeceğini düşünüyorum. Çin mermerde tedarikçi olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Onun için biz Türk madencileri, Türk mermercileri olarak 2023 yılından da umutluyuz. ”