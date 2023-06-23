Türk mobil oyuncular 11 milyar dolarlık fon çekecek

Hamide HANGÜL

Türkiye’nin ilk unicorn’un oyun sektöründen çıkması mobil oyun endüstrisini şahlandırdı. Geçen yıl 26 oyun şirketi toplam 426 milyon dolar yatırım aldı. Sektörün hızlı büyümesi yatırımcı ve girişimcilerin radarına girdi. Dijital oyun sektörüne yatırım yapan StartGate ise Türkiye’den yeni oyun geliştiricilerinin çıkması için yeni bir girişimcilik merkezi kurdu. İlk etapta 200 milyon TL’lik yatırım yapan StartGate’in CEO’su Mustafa Cihat Durmuş ile Türkiye’de ve dünyada oyun sektörü, yatırım hedefleri ve girişimleri konuştuk.

Türkiye’de 40 milyon kişi mobil oyuncu

Türkiye’de her iki kişiden birinin mobil oyuncu olduğuna işaret eden Durmuş, “Yani 40 milyon kişi gamer” dedi. Yaş aralığının erkeklerde 35-48, kadınlarda 30-52’nin yoğunlukta olduğuna işaret eden Mustafa Durmuş Cihat, “En fazla kadınlar oynuyor, gençlerde ise erkekler ağırlıkta.

Kadınlarda yaş aralığı büyüdükçe oynama oranı daha yüksek. Mobil oyunlarda yaş büyüdükçe kadınlarda oynama daha yüksek. Candy Crush, Angry Birdslerden bahsediyoruz. Dünyada ise 3.2 milyon insan mobil oyun oynuyor. Bunun önümüzdeki yıl 3,5 milyar kişiye çıkması bekleniyor” dedi.

Çekirdekten genç ‘oyun’cu yetiştirecek

Merkezin detaylarını ve kabul kriterlerini Mustafa Cihat Durmuş, şöyle anlattı: “Oyun ve oyun teknolojileri üretenler, bu girişimciler merkezinde yer alabilecekler.

Her isteyen burada olamayacak, sektördeki tecrübesi, yetenekleri, projesi önemli. Biz buraya bireysel başvuruları değil, takımları alıyoruz, eğitiyoruz. Yani girişimcinin 3-4 kişilik takımlar halinde gelmesi gerekiyor. Ücretsiz kabul ediyoruz. Başladıkları günden itibaren gelişmeleri için destekleniyor.

Hata yapmalarını önleyici ekiplerimiz var. Ekipler buraya dahil olduğunda, başarıya ulaşmamaları için hiçbir sebep yok” diye konuştu. Türkiye’deki oyun endüstrisine yabancı fonların da ilgi gösterdiğine işaret eden Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “PeakGames’in en büyük değerlemeyle satılmasıyla yabancı yatırımcının ilgi odağı Türkiye oldu. Özellikle mobil oyunlarda. Avrupa ve Amerika başta olmak üzere, İngiltere ve Orta Doğu ülkeleri geliyor.

Orta Doğu’da bu anlamda pazara büyük giriş yapıyor. Önümüzdeki 5 yılda bu fonların 38 milyar dolar yatırım hedefi var, tüm dünyada. Orta Doğu’da devlet fonu var, Türkiye’de oyuna yatırım yapmaları için onlarla iletişim halindeyiz. Önümüzdeki 10 yılda 11 milyar dolar buraya yatırım çekmeyi planlıyoruz. Kendi ekosistemimiz içerisindeki şirketlere toplamda. Bu rakamın yaklaşık 5 milyar dolarını Orta Doğu’dan bekliyoruz.”

Yeni iki oyun yolda

Kendilerinin girişimci merkezinde 5 yılda 500 stüdyoya destek vermiş olacaklarını söyleyen Mustafa Cihat Durmuş, “Burası 300 oyun geliştiricisine hizmet veriyor. Yılda 100 stüdyo, 600 tane oyun endüstrisinde çalışan yer alıyor. Beş yılda 3 unicorn çıkarma hedefimiz var. Yıl sonuna doğru biri PC olmak üzere iki yeni oyunumuzu piyasaya çıkartma hedefimiz var” dedi. Gençlerin elinden tutulması gerektiğini belirten Durmuş, “Merkezimizdeki gençlerin yaşları 13 ile 35 yaş arasında. Oyun üretmeye 13 yaşında başlıyorlar” dedi.