Türk müteahhitlerden 2023'te yurt dışında 27,4 milyar dolarlık proje

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği'nde düzenlenen Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2023 Yılı Değerlendirmesi toplantısına katıldı.

Türk müteahhitlerinin dünya markası haline geldiğini, dünyada ikinci sıradaki yerlerini koruduklarını belirten Bolat, yurt dışında tamamlanan her projenin Türkiye'yi temsil eden bir eser niteliğinde olduğunu vurguladı.

Bir yılda 27,4 milyar dolarlık iş

Bolat, yurt dışı müteahhitlik sektörünün 2023 yılını 27,4 milyar dolar gibi büyük bir proje değeriyle kapattığı bilgisini vererek, "2023 yılı sonu itibarıyla toplam proje sayısı 12 bin 71'e ulaştı. Tam 135 ülkede bu projeler kazanılmış, tamamlanmış ve tamamlanmaktadır. 1972'den bu yana 135 ülkede üstlenilen 12 bin 71 projede toplam değer 501 milyar 900 milyon dolara, yani yarım trilyon dolara yükselmiştir. Bunun 452 milyar doları son 21 yılda elde edilmiştir." diye konuştu.

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ilk sırada

Bolat, Türk müteahhitlerinin 2023'te aldıkları 27,4 milyar dolarlık inşaat işlerinin bölgesel dağılımına ilişkin şunları söyledi:

"Proje büyüklüğü bakımından Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri yüzde 38 ile yine birinci sırada geliyor. İkinci sırada payı yüzde 27,1 çıkan Avrupa bölgesi bulunuyor. Orta Doğu yaklaşık yüzde 20 ile bu sene üçüncü sırada yer alıyor. Afrika kıtası da yüzde 11,6'lık payla yerini sağlamlaştırmış bulunuyor. İlk 10 ülkeye baktığımızda ise savaş şartlarına rağmen Rusya ilk sıradaki yerini koruyor. 2023'te de Rusya'da 4,6 milyar dolarlık projeler kazanıldı. Bunun ardından demir yolu, metro ve kara yolu projelerinin üstlenildiği Romanya 3,6 milyar dolarlık bir büyüklükle gelmektedir. Geleneksel pazarlarımızdan Türkmenistan ve Suudi Arabistan 3. ve 4. sıradaki yerini koruyor. 2023 yılı içinde firmalarımız Suudi işverenlerle ve büyük yatırımcı firmalarla bir araya gelmişlerdi. Bunun sonuçlarını almaktan da mutluluk duyuyoruz."

Barcelona'nın stadyumu sembol

Firmaların Irak ve Libya pazarlarında da projeler üstlendiğini dile getiren Bolat, Türk firmalarının bu bölgelerde ilk 10 ülke arasında olmayı başardığını belirtti.

Bolat, Azerbaycan'ın da müteahhitlerin başarılı olduğu ilk 10 ülke arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Avrupa'da son yıllarda kazandığınız projelerin sayısı artmaktadır. En fazla proje üstlenilen ikinci ülke konumundaki Romanya'dan başka Makedonya ve İspanya'da da müteahhitlerimiz önemli projeler üstlendiler. İspanya'da Barcelona Futbol Kulübünün stadyum yenileme projesi yurt dışında müteahhitlerimizin kazandığı sembol projelerden biridir." dedi.

ENR Dergisi'nin en büyük 250 müteahhitlik firması listesinde Türkiye'nin dünya ikincisi konumunu koruduğunu vurgulayan Bolat, "Uzun yıllardır 40 ila 45 arasındaki firmalarımız bu listede yer almaktadır. Dünyadaki toplam üstlenilen proje büyüklüklerinin yaklaşık yüzde 5'ini Türk müteahhitleri kazanmaktadır." diye konuştu.